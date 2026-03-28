जब PM नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई तो वहां एलन मस्क भी मौजूद थे? भारत सरकार ने दिया जवाब

कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी। इस बीच, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क भी पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई फोन पर बातचीत में मौजूद थे। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है।