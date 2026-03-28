अमेरिकी खुफिया विभाग के सबसे बड़े अधिकारी का ईमेल हैक, युद्ध के बीच ईरान के हैकरों ने ट्रंप को दिया बड़ा झटका!

बता दें कि काश पटेल इससे पहले भी ईरानी हैकरों के निशाने पर आ चुके हैं। 2024 के आखिर में जब वो FBI डायरेक्टर बने भी नहीं थे, तब भी उनकी पर्सनल बातों तक पहुंचने की कोशिश की गई थी। उस वक्त चीन और ईरान दोनों मिलकर ट्रंप के करीबी लोगों को टारगेट कर रहे थे जिनमें टॉड ब्लांच और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शामिल थे।