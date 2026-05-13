NEET 2026 Paper Leak: रद्द हुई परीक्षा फिर कब होगी? आ गया नया अपडेट, पकड़े गए 5 आरोपियों को लेकर भी बड़ा खुलासा

NEET UG Exam Cancelled : देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 अब केवल शिक्षा व्यवस्था की नाकामी का ही नहीं, बल्कि सियासी रसूख और भ्रष्टाचार का भी सबसे बड़ा प्रतीक बन गई है। 'गैस पेपर' लीक होने के बाद 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा रद्द कर दी है, लेकिन अब इस पूरे महाघोटाले में 'पॉलिटिकल पावर' की एंट्री हो गई है। सीबीआई (CBI) की जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वे चौंकाने वाले हैं। पेपर माफियाओं के तार अब सत्ता के गलियारों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। दसके केस में राजस्थान के जयपुर से तीन भाइयों मांगीलाल बीवाल, विकास बीवाल और दिनेश बीवाल को गिरफ्तार किया गया है। जबकि महाराष्ट्र के नासिक से शुभम खैरनार नाम के आरोपी को हिरासत में लिया गया है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम से यश यादव को दबोचा गया है, जो इस नेटवर्क का अहम हिस्सा माना जा रहा है।