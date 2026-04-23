मतदान के दौरान बंगाल में हिंसा, जानिए कहां-कहां मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी के मामले आए सामने

मुर्शिदाबाद के नौदा इलाके में AJUP प्रमुख और रेजीनगर से उम्मीदवार हुमायूं कबीर के काफिले पर हमला कर दिया गया। उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी पर लाठी और ईंटों से हमला किया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) और AJUP कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। घटना के बाद कबीर ने पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस की और उच्च स्तरीय जांच की मांग की।