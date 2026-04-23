पहले पत्नी और मां को मारा फिर पटरी पर लेटा शख्स, पिता को बचाने भागे बच्चे भी आए ट्रेन की चपेट में, पांच की मौत

आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कुछ ही घंटों के भीतर एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत ने पूरे इलाके को हिला दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यहां एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी और मां की हत्या की और फिर आत्महत्या करने के लिए ट्रेन की पटरियों पर जाकर लेट गया। इस दौरान शख्स के दोनों बच्चे भी उसे बचाने पटरियों पर चले गए और ट्रेन की चपेट में आ गए। पुलिस के अनुसार यह घटना तिरुपति जिले के वेंकटाकृष्णा पालेम पंचायत में हुई है। आरोपी की पहचान मोहन के रूप में हुई है, जिसने घर पर अपनी पत्नी और मां की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वह अपने दो बच्चों को लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया, जहां यह हादसा हुआ।