प्रेमी ने किया किसी और से शादी करने का फैसला, नाराज प्रेमिका ने होने वाली पत्नी पर फेंका तेजाब

पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही गोकलपुरी थाना की टीम मौके पर पहुंची। वहां पहुंचने पर पता चला कि घायल युवती को उसके परिवार वाले तुरंत गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती करा चुके थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पीड़िता की शादी एक युवक से तय हुई थी और शादी की तैयारियां चल रही थी। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी महिला उसी युवक के साथ पहले से संबंध में थी और इस शादी का विरोध कर रही थी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, जलन और गुस्से में आकर आरोपी ने पीड़िता पर तेजाब फेंक दिया। यह हमला अचानक किया गया, जिससे पीड़िता को गंभीर चोटें आई हैं।