Jobs: नशा करने वाले युवाओं को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी! हिमाचल सरकार ने भर्ती से पहले डोप टेस्ट कर दिया जरूरी

सुक्खू ने जोर देकर कहा कि युवाओं को नशे से बचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने बैठक में पूछा कि चिट्टा तस्करी में पकड़े गए कर्मचारियों पर क्या-क्या एक्शन लिया गया है। राज्य सरकार नशे के माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चला रही है।