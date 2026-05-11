हिमाचल CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा एक्शन, 21 पुलिसवालों की गई नौकरी, अन्य 122 अधिकारी अब टारगेट पर

Himachal Pradesh CM Sukhu Drug Action: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ड्रग्स से जुड़े मामलों में बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने 21 पुलिसकर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और राज्य के अलग-अलग विभागों के 122 अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की प्लानिंग है, जिन्हें मादक पदार्थों से जुड़े पाया गया।