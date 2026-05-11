हिमाचल CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा एक्शन, 21 पुलिसवालों की गई नौकरी, अन्य 122 अधिकारी अब टारगेट पर

Himachal Pradesh CM Sukhu Drug Action (Image: ANI)
Himachal Pradesh CM Sukhu Drug Action: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ड्रग्स से जुड़े मामलों में बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने 21 पुलिसकर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और राज्य के अलग-अलग विभागों के 122 अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की प्लानिंग है, जिन्हें मादक पदार्थों से जुड़े पाया गया।
CM सुक्खू ने बताया कि 21 पुलिसकर्मी नारकोटिक्स मामलों में शामिल पाए गए और उन्हें तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस भर्ती के दौरान चिट्टा (हेरोइन) के लिए डोप टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। भविष्य में सभी सरकारी भर्ती में यह नियम लागू होगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली, शिक्षा, परिवहन, बैंकिंग, वन, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के कर्मचारियों में भी मादक पदार्थों से जुड़े मामले पाए गए हैं। कुल 122 सरकारी कर्मचारी इस मामले में संदिग्ध पाए गए हैं, जिनमें से 31 को पहले ही नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है।
CM ने कहा कि यह कार्रवाई सख्ती और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है, ताकि राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अनुशासन मजबूत रहे।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में सभी सरकारी भर्ती में डोप टेस्टिंग अनिवार्य होगी। इसका उद्देश्य यह है कि प्रशासन में किसी भी स्तर पर मादक पदार्थों में शामिल कर्मचारियों को जगह न मिल सके और राज्य में सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित रहे।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग