महुआ मोइत्रा का बागी TMC सांसदों पर तीखा वार, इस्तीफा देकर BJP के टिकट पर लड़ें चुनाव

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए पार्टी के बागी सांसदों पर फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे संविधान को गलत समझ रहे हैं और संसद में अलग गुट के तौर पर मान्यता मांगने का उनके पास कोई कानूनी आधार नहीं है। X पर एक पोस्ट में मोइत्रा ने कहा कि 2003 के 91वें संविधान संशोधन ने अलग गुट के प्रावधान को खत्म कर दिया था, और सभी 19 बागी सांसदों को इस्तीफा देकर BJP के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए।