डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा- युद्ध जीतकर होर्मुज पर करूंगा कब्जा, क्या ईरान नेवल ब्लॉकेड झेलने में है सक्षम? क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट

स्टिमसन सेंटर में नेशनल सिक्योरिटी रिफॉर्म प्रोग्राम के डायरेक्टर डैन ग्रेजियर ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को खुलवाने के लिए अमेरिका जिस बढ़े हुए आर्थिक दबाव की धमकी दे रहा है, ईरान उसे झेलने में सक्षम है। उन्होंने अपने दावे की पुष्टि को लेकर कहा कि ईरान 1979 से ही एक अलग-थलग पड़ा देश रहा है और वर्षों से तमाम तरह के प्रतिबंध झेलता आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह सोचना दिलचस्प है कि जो नतीजा छह महीने की सैन्य कार्रवाई से हासिल नहीं हो पाया, वह अब आर्थिक दबाव के जरिए मिल जाएगा