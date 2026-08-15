15 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

सर्किट हाउस विवाद: देर रात को महुआ मोइत्रा को कमरा खाली करने का फरमान, विपक्ष ने जताया कड़ा ऐतराज

टीएमसी सांसद Mahua Moitra को देर रात को कृष्णनगर सर्किट हाउस से बाहर निकालने के प्रयास पर सियासी बवाल। विपक्ष ने इसे विशेषाधिकार का हनन और महिला गरिमा का अपमान बताया है। जानें पूरी खबर।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Aug 15, 2026

Mahua Moitra vacate circuit house.

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा। (Photo- ANI)

Mahua Moitra Circuit House Controversy: पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को देर रात सर्किट हाउस से बाहर निकलने के फरमान ने एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। सांसद ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन ने उन पर दबाव डालते हुए रात को कमरा खाली करने को कहा, जबकि बाहर जमा हुई भीड़ 'जय श्री राम' के नारे लगा रही थी। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने सरकार और प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े करते हुए इसे सांसद के अधिकारों का हनन बताया है।

प्रशासन का दबाव और सांसद का पलटवार

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के अनुसार, वह शाम करीब 6:30 बजे कृष्णनगर सर्किट हाउस पहुंची थीं, जहां उन्हें वही कमरा आवंटित किया गया था जिसमें वह आमतौर पर ठहरती हैं। रात 9:20 बजे उनके कमरे में भोजन परोसा गया, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद रात 9:47 बजे उन्हें प्रशासन की ओर से कमरा खाली करने का फोन आया। दबाव यहीं नहीं रुका, रात 10:52 बजे उन्हें इसी संदर्भ में एक लिखित संदेश भी भेजा गया। एक निर्वाचित महिला सांसद होने के नाते अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा इस तरह का निर्देश मिलने पर उन्होंने गहरी हैरानी जताई और कहा कि जिला प्रशासन उन्हें और अन्य विपक्षी नेताओं को इलाके से बाहर रखने के लिए बेताब है।

प्रशासन के इस निर्देश पर मोइत्रा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कमरा खाली करने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की एक पुरानी टिप्पणी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने उन्हें गोलियों का सामना करने को कहा था, इसलिए वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को टैग करते हुए सांसद ने स्पष्ट किया कि वह साल 2029 तक चुनी हुई सांसद हैं और संसद का सत्र महज एक दिन पहले ही समाप्त हुआ है।

विपक्ष ने सरकार को घेरा, विशेषाधिकार हनन का उठाया मुद्दा

इस पूरे घटनाक्रम के सामने आते ही अन्य विपक्षी नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में सीधे तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' के जरिए सवाल पूछा है कि क्या एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ किया गया यह व्यवहार सांसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है।

वहीं, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भी इस घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ एक महिला सांसद को देर रात को सरकारी आवास से बाहर निकालने का आदेश दिया जाता है और अगले ही दिन भाजपा के नेता महिला सशक्तिकरण के बड़े-बड़े दावे करेंगे। बनर्जी ने कड़े शब्दों में कहा कि जो सरकार एक महिला के आत्मसम्मान और गरिमा को भी राजनीति का हिस्सा बना दे, वह असल में उस महिला को अपमानित नहीं करती, बल्कि अपना ही कद छोटा करती है।

TMC की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने एक्स पर लिखा, 'शर्मनाक। एक निर्वाचित महिला सांसद को रात में उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया जाता है। क्या @BJP4India इसी तरह बंगाल पर शासन करना चाहती है? श्रीमती @MahuaMoitra को अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहने का पूरा अधिकार है। बंगाल वहां के लोगों का है, भाजपा का नहीं।'

महुआ मोइत्रा का बागी TMC सांसदों पर तीखा वार, इस्तीफा देकर BJP के टिकट पर लड़ें चुनाव

ये भी पढ़ें
Mahua Moitra

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Aug 2026 08:01 am

Published on:

15 Aug 2026 07:48 am

Hindi News / National News / सर्किट हाउस विवाद: देर रात को महुआ मोइत्रा को कमरा खाली करने का फरमान, विपक्ष ने जताया कड़ा ऐतराज

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

PM नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा, वंदे मातरम की बजी धुन

PM Narendra Modi hoisted the flag at the Red Fort for the 13th time (Photo: X @BJP4India)
राष्ट्रीय

लाल किले पर पहली बार औपचारिक रूप से गूंजेगा वंदे मातरम, पीएम मोदी लगातार 13वीं बार फहराएंगे तिरंगा

Independence Day India.
राष्ट्रीय

आज़ादी के समय खजाने में थे 375 करोड़, कुर्सियाँ और टाइपराइटर्स भी बांटने पड़े थे

Chairs and Typewriters
राष्ट्रीय

पैकेज्ड फूड पर वॉर्निंग लेबल लगाकर जो चिली-मैक्सिको ने कर दिखाया, भारत क्यों नहीं कर पा रहा?

Packaged Food
राष्ट्रीय

‘शांतिपूर्ण विरोध छात्रों का अधिकार, बीसीआई का इससे क्या लेना-देना?’ – सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.