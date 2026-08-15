सर्किट हाउस विवाद: देर रात को महुआ मोइत्रा को कमरा खाली करने का फरमान, विपक्ष ने जताया कड़ा ऐतराज

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के अनुसार, वह शाम करीब 6:30 बजे कृष्णनगर सर्किट हाउस पहुंची थीं, जहां उन्हें वही कमरा आवंटित किया गया था जिसमें वह आमतौर पर ठहरती हैं। रात 9:20 बजे उनके कमरे में भोजन परोसा गया, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद रात 9:47 बजे उन्हें प्रशासन की ओर से कमरा खाली करने का फोन आया। दबाव यहीं नहीं रुका, रात 10:52 बजे उन्हें इसी संदर्भ में एक लिखित संदेश भी भेजा गया। एक निर्वाचित महिला सांसद होने के नाते अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा इस तरह का निर्देश मिलने पर उन्होंने गहरी हैरानी जताई और कहा कि जिला प्रशासन उन्हें और अन्य विपक्षी नेताओं को इलाके से बाहर रखने के लिए बेताब है।