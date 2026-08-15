आज़ादी के समय खजाने में थे 375 करोड़, कुर्सियाँ और टाइपराइटर्स भी बांटने पड़े थे

यहीं विभाजन का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। देश और संपत्ति के बंटवारे के साथ सरकार चलाने का सामान भी दो हिस्सों में बांटना पड़ा। दफ्तरों के लिए फर्नीचर, मशीनरी और स्टेशनरी की बाकायदा सूचियाँ तैयार हुईं। अविभाजित भारत के विदेश मामलों और कॉमनवेल्थ रिलेशंस विभाग में 203 टाइपराइटर्स थे। आकलन हुआ कि विभाजन के बाद दिल्ली के काम के लिए 182 टाइपराइटर्स पर्याप्त होंगे, बाकी पाकिस्तान भेजे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ज़रूरत की सूची में 31 पेन स्टैंड, 125 कागज रखने की अलमारियाँ, 16 आसान कुर्सियाँ, 31 अधिकारियों की मेज और 20 चपरासी बेंच तक दर्ज थीं। यानी एक तरफ आज़ादी का जश्न था, दूसरी तरफ सरकारी दफ्तर में यह तय हो रहा था कि कितनी कुर्सियाँ और कितने टाइपराइटर्स किस देश के हिस्से जाएंगे।