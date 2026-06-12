NEET पेपर लीक मामले के आरोपी यश यादव को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका की सुनवाई स्थगित

बता दें 21 जून को होने वाली NEET UG परीक्षा के लिए कुल परीक्षा विंडो 195 मिनट की होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। पहले परीक्षा शुरू और खत्म होने के दौरान हस्ताक्षर तथा अन्य औपचारिकताओं में छात्रों का समय खर्च हो जाता था, जिससे वास्तविक परीक्षा समय कम हो जाता था। अब NTA ने यह सुनिश्चित किया है कि छात्रों को पूरा निर्धारित समय मिल सके।