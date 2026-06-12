Meenakshi Natarajan: सुप्रीम कोर्ट के नामांकन रद्द मामले में फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- ‘चाहे डेमोक्रेसी हारेगी या जीतेगी’

Meenakshi Natarajan On Supreme Court Verdict: कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी और साफ कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालत उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव से जुड़े मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की एक सीमा होती है। एक बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो अदालत आम तौर पर उसमें दखल देने से बचती है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया। इस मामले में मीनाक्षी नटराजन का रिएक्शन भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना ​​है कि यह सवाल पूरे सिस्टम के सामने है, यह लोकतंत्र से जुड़ा सवाल है कि लोकतंत्र हारेगा या जीतेगा। यही हमारी मुख्य चिंता है।