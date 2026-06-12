12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Meenakshi Natarajan: सुप्रीम कोर्ट के नामांकन रद्द मामले में फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- ‘चाहे डेमोक्रेसी हारेगी या जीतेगी’

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मीनाक्षी नटराजन का रिएक्शन सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना ​​है कि यह सवाल पूरे सिस्टम के सामने है, यह लोकतंत्र से जुड़ा सवाल है कि लोकतंत्र हारेगा या जीतेगा। यही हमारी मुख्य चिंता है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jun 12, 2026

Congress leader Meenakshi Natarajan

Meenakshi Natarajan मीनाक्षी नटराजन Photo Source- ANI

Meenakshi Natarajan On Supreme Court Verdict: कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी और साफ कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालत उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव से जुड़े मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की एक सीमा होती है। एक बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो अदालत आम तौर पर उसमें दखल देने से बचती है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया। इस मामले में मीनाक्षी नटराजन का रिएक्शन भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना ​​है कि यह सवाल पूरे सिस्टम के सामने है, यह लोकतंत्र से जुड़ा सवाल है कि लोकतंत्र हारेगा या जीतेगा। यही हमारी मुख्य चिंता है।

मीनाक्षी नटराजन ने क्या कहा?


सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीडिया से बात करते हुए मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि यह मामला हमारी पूरी पार्टी, संविधान और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से सलाह-मशविरा करके हम इसके लिए आगे कोई रणनीति बनाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि मैं इसे बिल्कुल भी अपनी व्यक्तिगत हार के तौर पर नहीं देखती। मेरा मानना ​​है कि यह सवाल पूरे सिस्टम के सामने है। यह लोकतंत्र से जुड़ा सवाल है कि लोकतंत्र हारेगा या जीतेगा। यही हमारी मुख्य चिंता है।

खबर अपडेट हो रही है…

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Jun 2026 03:09 pm

Published on:

12 Jun 2026 02:54 pm

Hindi News / National News / Meenakshi Natarajan: सुप्रीम कोर्ट के नामांकन रद्द मामले में फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- ‘चाहे डेमोक्रेसी हारेगी या जीतेगी’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

हॉर्मुज में हमले के बाद 3 भारतीयों की मौत पर भारत सख्त, विदेश मंत्रालय ने दूसरी बार अमेरिकी राजदूत को बुलाया

Hormuz Attack
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने पर कांग्रेस की नई रणनीति, मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा-अब हाई कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा

Mallikarjun Kharge
राष्ट्रीय

‘बोलने की आजादी नहीं है, ममता बनर्जी सुनती नहीं हैं’, TMC के बागी सांसद जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने तोड़ी चुप्पी

TMC Leader Jagadish Chandra Barma Basunia
राष्ट्रीय

Child Murder: महिला वकील ने लिव-इन पार्टनर के साथ मिलकर 5 साल की बेटी का किया कत्ल

crime news
राष्ट्रीय

Huge Hemp Seized: छत्तीसगढ़-उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पकड़ाया 1 ट्रक गांजा, 10 करोड़ है कीमत, UP का सरगना समेत 2 गिरफ्तार, ओडिशा से है कनेक्शन

Huge hemp seized, Hemp smuggling in truck
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.