मीनाक्षी नटराजन विवाद में जीतू पटवारी का बड़ा हमला, रिटर्निंग ऑफिसर पर लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने कहा कि जब स्कूटनी चल रही थी तब वो अपना धर्म निभा रहे थे। इनकी पृष्ठभूमि संघ की पृष्ठभूमि है। इससे पहले पहले जब राजेंद्र भारती की जब सदस्यता ली थी। तब भी इनकी भूमिका संदिग्ध थी।

बोले जब तीनों राज्यसभा के सासंदों को निर्विरोध निर्वाचित किए तब वो साढ़े आठ बजे से अपने काम में लग गए। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर काला धब्बा है। उन्होंने कहा कि उमंग सिंघार जी ने इस भावना को आपके सामने व्यक्त किया।