‘समझौते का PM’, 3 भारतीयों की मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी का एक शब्द नहीं, राहुल गांधी ने लगाया आरोप

भाजपा नेता सत्य कुमार यादव ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी पर हमला बोला। 'राहुल गांधी एक और भ्रामक फैला रहें है। हमले में तीन भारतीय नाविकों के मारे जाने के बाद भारत ने आधिकारिक रूप से अमेरिकी डिप्लोमैट को समन किया और कड़ा विरोध जताया और अपनी गंभीर चिंताएं साझा कीं। यह कहना कि पीएम या भारत इस पर खामोश रहे, बिल्कुल निराधार है। सरकार की मुखालफत करना अपनी जगह है, लेकिन देश के नागरिकों की मौत जैसे गंभीर विषय पर गलत जानकारी फैलाना गलत है।'