सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने पर कांग्रेस की नई रणनीति, मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा-अब हाई कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा



मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि लोकतंत्र को उस दिन झटका लगा जब छानबीन के दौरान नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। कॉर्पोरेट जगत के किसी व्यक्ति का नॉमिनेशन रद्द नहीं होता, लेकिन संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ने वाली पार्टी के सदस्य का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है। इसलिए लोकतंत्र को झटका उसी दिन लगा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लंबे समय से हमारी पार्टी के नेता कहते आ रहे हैं कि पहले वोट की चोरी होती थी, और अब सीट की चोरी हो रही है।