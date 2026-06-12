अहमदाबाद प्लेन क्रैश की पहली बरसी: मां आज भी कब्र पर लेकर जाती है बेटे का पसंदीदा खाना, आंखें नम कर देगी कहानी

12 जून 2025 को हुए अहमदाबाद विमान हादसे को एक साल पूरा हो गया है। लेकिन मुंबई की फरीदा बानो के लिए समय मानो वहीं थम सा गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 में उनके बेटे जावेद अली, बहू मरियम और दो मासूम पोते-पोतियों की मौत हो गई थी। एक साल बाद भी फरीदा बानो हर दिन अपने बेटे का इंतजार करती हैं। उन्हें आज भी लगता है कि जावेद कहीं से लौट आएगा और पहले की तरह उनके पास बैठकर बातें करेगा।