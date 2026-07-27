CJP प्रोटेस्ट की वायरल रील्स पर भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- ‘इन्हें कौन पैदा कर रहा है?

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में कहा था कि वो चार दशक से अधिक समय से शिक्षा और छात्रों के हित में काम करते रहे हैं। उन्होंने लिखा कि पेपर लीक विवाद के दौरान उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटे और उनका उद्देश्य था कि किसी भी योग्य छात्र के साथ अन्याय न हो। प्रधान के इस्तीफे के बाद 25 जुलाई 2026 को प्रल्हाद जोशी ने नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में मंत्रालय का कार्यभार संभाला।