‘राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई’, गाने के टीजर में माहिरा शर्मा के टैटू ने खींचा फैंस का ध्यान, बोले- ‘क्या ये असली है?’

'Rana Ji 2.0' के टीजर पर सोशल मीडिया यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों ने माहिरा शर्मा के लुक और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की, जबकि कुछ यूजर्स ने पुराने गाने को रीक्रिएट करने पर ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा, " क्यूं गाने बर्बाद कर रहे है ये लोग ", तो वहीं दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किया, " गलती तो अब डायरेक्टर से हो गई" तो वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, "Not worth without our legend Rana Ji (Amrish Puri Saab), can't compete with the original one." कई यूजर्स ने कहा कि मूल गाने और अमरीश पुरी की मौजूदगी को दोहराना आसान नहीं है।