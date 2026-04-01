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माहिरा शर्मा और मोहम्मद सिराज का पकड़ा गया झूठ, एक दूसरे को कर रहे डेट, नए वीडियो ने खोली पोल?

Mohammad Siraj-Mahira Sharma Dating Rumours: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज और अभिनेत्री माहिरा शर्मा की डेटिंग की खबरों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। इसके पीछे की वजह रही दोनों का वायरल हो रहा एक वीडियो। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 01, 2026

Mohammad Siraj-Mahira Sharma Dating Rumours

Mohammad Siraj-Mahira Sharma Dating Rumours (सोर्स- एक्स)

Mohammed Siraj-Mahira Sharma Dating Rumours: टीवी इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री और बिग बॉस से लोकप्रियता हासिल करने वाली माहिरा शर्मा इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनका कोई नया शो या प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ जुड़ा उनका नाम है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो और तस्वीरों ने दोनों के रिश्ते को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू कर दी है।

सिराज-माहिरा शर्मा रेस्टोरेंट में हुए स्पॉट (Mohammed Siraj-Mahira Sharma Dating Rumours)

दरअसल हाल ही में सामने आए वीडियो में सिराज और माहिरा को एक ही रेस्टोरेंट में अलग-अलग समय पर स्पॉट किया गया। हालांकि दोनों एक साथ कैमरे में कैद नहीं हुए, लेकिन लगभग एक ही समय पर उनकी मौजूदगी ने फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोनों के बीच खास रिश्ते की अटकलें फिर से तेज हो गईं।

वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चा

वायरल क्लिप्स सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ और चल रहा है। कई फैन पेजों पर दोनों की तस्वीरें और वीडियो लगातार शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि दोनों लंबे समय से एक-दूसरे के करीब हैं। हालांकि इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

सोशल मीडिया पर चल रही इन चर्चाओं के बीच फैंस भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ संयोग बता रहे हैं, तो कुछ इसे संभावित रिश्ते का संकेत मान रहे हैं।

पहले भी जुड़ चुका है दोनों का नाम (Mohammed Siraj-Mahira Sharma Dating Rumours)

यह पहला मौका नहीं है जब मोहम्मद सिराज और माहिरा शर्मा के बीच रिश्ते की खबरें सामने आई हों। इससे पहले भी दोनों के डेटिंग की अफवाहें सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही थीं। उस समय भी फैंस के बीच इसी तरह की अटकलें देखने को मिली थीं।

हालांकि उस दौरान माहिरा शर्मा ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं और उनके नाम से जोड़ी जा रही खबरें सिर्फ अफवाह हैं। उनके इस बयान के बाद कुछ समय के लिए ये चर्चाएं शांत हो गई थीं, लेकिन अब नए वायरल वीडियो ने एक बार फिर इन्हें चर्चा का विषय बना दिया है।

अब तक नहीं आई कोई आधिकारिक पुष्टि

फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि न तो मोहम्मद सिराज और न ही माहिरा शर्मा की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों के बीच कोई खास रिश्ता है।

मनोरंजन और क्रिकेट जगत से जुड़े सितारों के नाम अक्सर इस तरह की चर्चाओं में आते रहते हैं। कई बार ये खबरें सच साबित होती हैं, तो कई बार सिर्फ अफवाह ही रह जाती हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें दोनों सितारों के अगले बयान पर टिकी हुई हैं। फिलहाल वायरल वीडियो और सोशल मीडिया चर्चा ने इस संभावित रिश्ते को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, जिससे फैंस के बीच उत्सुकता लगातार बनी हुई है।

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Updated on:

01 Apr 2026 05:19 pm

Published on:

01 Apr 2026 05:18 pm

Hindi News / Entertainment / माहिरा शर्मा और मोहम्मद सिराज का पकड़ा गया झूठ, एक दूसरे को कर रहे डेट, नए वीडियो ने खोली पोल?

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