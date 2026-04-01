माहिरा शर्मा और मोहम्मद सिराज का पकड़ा गया झूठ, एक दूसरे को कर रहे डेट, नए वीडियो ने खोली पोल?

मनोरंजन और क्रिकेट जगत से जुड़े सितारों के नाम अक्सर इस तरह की चर्चाओं में आते रहते हैं। कई बार ये खबरें सच साबित होती हैं, तो कई बार सिर्फ अफवाह ही रह जाती हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें दोनों सितारों के अगले बयान पर टिकी हुई हैं। फिलहाल वायरल वीडियो और सोशल मीडिया चर्चा ने इस संभावित रिश्ते को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, जिससे फैंस के बीच उत्सुकता लगातार बनी हुई है।