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प्रकाश राज ने पीएम मोदी की मां का किया अपमान? वायरल हो रहे पोस्ट पर भड़के अभिनेता, बोले- मजाक तुम पर ही है बेवकूफों

Prakash Raj On PM Modi Mother: क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर अभिनेता प्रकाश राज ने आपत्तिजनक टिप्पणी की? इस बात का खुलासा अब खुद एक्टर ने कर दिया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 01, 2026

Prakash Raj On PM Modi Mother

Prakash Raj On PM Modi Mother (सोर्स- एक्स)

Prakash Raj On PM Modi Mother: सोशल मीडिया के दौर में किसी भी जानकारी का तेजी से फैलना आम बात हो गई है, लेकिन कई बार यही रफ्तार गलत सूचनाओं को भी वायरल बना देती है। हाल ही में अभिनेता प्रकाश राज को भी ऐसी ही एक स्थिति का सामना करना पड़ा, जब उनके नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर एक कथित ट्वीट सोशल मीडिया पर फैलाया गया। इस मामले पर अभिनेता ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पूरी तरह फर्जी बताया और ट्रोल्स पर निशाना साधा।

प्रकाश राज की मां का हाल ही में निधन (Prakash Raj On PM Modi Mother)

दरअसल, हाल के दिनों में प्रकाश राज की मां स्वर्णलता राज के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनके परिवार से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे थे। इसी बीच एक यूजर ने एक कथित ट्वीट का स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें दावा किया गया कि प्रकाश राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी।

अभिनेता ने तुरंत दी सफाई, बताया फर्जी पोस्ट

जैसे ही ये मामला प्रकाश राज की नजर में आया, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आकर साफ किया कि उनके नाम से वायरल किया जा रहा ट्वीट पूरी तरह झूठा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके नाम का इस्तेमाल करके गलत संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिनेता ने व्यंग्यात्मक अंदाज में जवाब देते हुए लिखा कि ऐसे लोगों की कोशिशें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी।

प्रकाश राज ने ये भी हिंट दिया कि ये सब अप्रैल फूल डे के मौके पर ध्यान भटकाने और विवाद पैदा करने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है। उनका ये जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और कई यूजर्स ने भी फर्जी खबरों के खिलाफ आवाज उठाई।

मां के निधन के बाद भावुक हुए थे अभिनेता (Prakash Raj On PM Modi Mother)

इसी बीच प्रकाश राज ने अपनी मां के निधन पर भी सोशल मीडिया के जरिए भावुक संदेश साझा किया था। उन्होंने अपने समर्थकों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुश्किल समय में लोगों के समर्थन ने उन्हें और उनके परिवार को हिम्मत दी है। उन्होंने अपनी मां के प्रति प्रेम और सम्मान जताते हुए कहा कि उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी।

मां के अंतिम संस्कार के दौरान सामने आए दृश्य भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने थे, जहां अभिनेता अपने परिवार के साथ भावुक नजर आए।

सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर पहले भी देते रहे हैं जवाब

प्रकाश राज सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। कई बार वो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर प्रतिक्रिया देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि, अभिनेता अक्सर ऐसे मामलों में चुप रहने की बजाय सीधे जवाब देना पसंद करते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों से ये साफ होता है कि सोशल मीडिया पर किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई की पुष्टि करना बेहद जरूरी है। खासकर सार्वजनिक हस्तियों के नाम से फैलाए जाने वाले फर्जी संदेश समाज में गलतफहमी पैदा कर सकते हैं।

आने वाली फिल्मों को लेकर भी व्यस्त हैं प्रकाश राज

काम की बात करें तो प्रकाश राज आने वाले समय में कई फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। उनके कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स इस साल रिलीज के लिए तैयार हैं, जबकि कुछ फिल्में अगले साल सिनेमाघरों तक पहुंचेंगी। इसके अलावा वह एक नई डिजिटल सीरीज के जरिए भी दर्शकों से जुड़ने वाले हैं।

फिलहाल फर्जी ट्वीट को लेकर दिया गया उनका बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है और इसने एक बार फिर डिजिटल जिम्मेदारी को लेकर बहस छेड़ दी है।

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Updated on:

01 Apr 2026 03:42 pm

Published on:

01 Apr 2026 03:24 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / प्रकाश राज ने पीएम मोदी की मां का किया अपमान? वायरल हो रहे पोस्ट पर भड़के अभिनेता, बोले- मजाक तुम पर ही है बेवकूफों

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