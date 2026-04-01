प्रकाश राज ने पीएम मोदी की मां का किया अपमान? वायरल हो रहे पोस्ट पर भड़के अभिनेता, बोले- मजाक तुम पर ही है बेवकूफों

Prakash Raj On PM Modi Mother: सोशल मीडिया के दौर में किसी भी जानकारी का तेजी से फैलना आम बात हो गई है, लेकिन कई बार यही रफ्तार गलत सूचनाओं को भी वायरल बना देती है। हाल ही में अभिनेता प्रकाश राज को भी ऐसी ही एक स्थिति का सामना करना पड़ा, जब उनके नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर एक कथित ट्वीट सोशल मीडिया पर फैलाया गया। इस मामले पर अभिनेता ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पूरी तरह फर्जी बताया और ट्रोल्स पर निशाना साधा।