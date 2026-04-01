‘मेरी बेइज्जती हुई’, विवादित वीडियो पर भड़के कॉमेडियन सुनील पाल, बोले- सब लोग रिकॉर्ड कर रहे थे

बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में कई नामी शायर मौजूद थे और माहौल साहित्यिक रंग में रंगा हुआ था। इसी दौरान आयोजकों ने सुनील पाल को मंच पर बुलाकर उनका स्वागत किया और उन्हें गुलदस्ता भी भेंट किया। लेकिन जैसे ही वह दर्शकों को संबोधित करने के लिए आगे बढ़े, उनसे माइक्रोफोन वापस ले लिया गया और उन्हें अपनी सीट पर लौटने के लिए कहा गया। यह पूरा घटनाक्रम वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया।