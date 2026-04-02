‘मुझे लगा मेरे पति हैं’, ‘धुरंधर 2’ में संजय दत्त के किरदार पर बोलीं असली SP असलम चौधरी की पत्नी नूरीन

Chaudhry Aslam Wife Naureen On Sanjay Dutt: बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म के रिलीज होने के बाद जहां एक ओर दर्शकों के बीच इसकी कहानी और एक्शन सीक्वेंस को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वहीं अब पाकिस्तान के चर्चित पुलिस अधिकारी चौधरी असलम की पत्नी नूरीन असलम का बयान सामने आने के बाद ये फिल्म फिर सुर्खियों में आ गई है। उन्होंने अभिनेता संजय दत्त की अभिनय क्षमता की जमकर तारीफ की, लेकिन फिल्म में दिखाए गए कुछ हिस्सों पर सवाल भी उठाए हैं।