‘हम शादी कर रहे हैं’, मोनालिसा के बाद अब ‘वड़ा पाव गर्ल’ ने किया मुस्लिम लड़के से शादी करने का एलान, फिर जमकर हुईं ट्रोल

Vada Pav Girl Controversial Statement: 'वड़ा पाव गर्ल' के नाम से मशहूर हुई चंद्रिका दीक्षित आए दिन अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहती हैं। इन दिनों वो एक मुस्लिम लड़के सैफी के साथ वीडियोज और इंटरव्यूज में नजर आ रही हैं। ऐसा ही एक वीडियो वड़ा पाव गर्ल ने अपने इंस्टाग्राम पर बुधवार सुबह साझा किया, जिसके देखने के बाद एक पल के लिए सभी हैरान रह गए।