मुस्लिम फरमान से शादी के 20 दिन बाद मोनालिसा के को-स्टार का खुलासा, छेड़छाड़ के आरोप के बाद खोला कच्चा-चिट्ठा

Monalisa Farman Khan Marriage Controversy (सोर्स- एक्स)
Monalisa Farman Khan Marriage Controversy: भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा की शादी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है। हाल ही में उनके को-एक्टर मुकेश ने सामने आकर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उन्होंने न सिर्फ छेड़छाड़ के आरोपों पर सवाल उठाए, बल्कि पूरे मामले को साजिश से जुड़ा बताया है। इस बयान के बाद से यह मामला सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री दोनों में चर्चा का विषय बन गया है।
बताया जा रहा है कि मोनालिसा ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध फरमान खान से केरल में शादी की थी। इस शादी के बाद उन्हें फिल्म में मौका देने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा ने इस रिश्ते पर सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इसके जवाब में मोनालिसा ने निर्देशक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए और न्याय की मांग की। इस पूरे घटनाक्रम ने अचानक फिल्मी दुनिया में हलचल मचा दी और मामला सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन गया।
इसी बीच फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में मोनालिसा के साथ काम कर चुके उनके सह-कलाकार मुकेश ने सामने आकर अभिनेत्री के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अगर किसी कलाकार के साथ सेट पर गलत व्यवहार हुआ होता, तो उसके व्यवहार में असहजता दिखाई देती। उनके अनुसार शूटिंग के दौरान टीम के साथ सामान्य माहौल था और सभी कलाकार आपस में सहज थे।
मुकेश का कहना है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान पूरी टीम साथ में काम करने के अलावा सामाजिक कार्यक्रमों और पार्टी जैसे आयोजनों में भी शामिल होती रही। उनके मुताबिक, ऐसी स्थिति में गंभीर आरोपों को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं।
को-एक्टर ने अभिनेत्री की शादी को लेकर भी कई तरह की शंकाएं जाहिर कीं। उन्होंने कहा कि इतनी कम अवधि में शादी का फैसला लेना और उसके बाद विवादों का सामने आना पूरे घटनाक्रम को और जटिल बना देता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।
हालांकि इन आरोपों और बयानों के बीच अभी तक संबंधित पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
इस विवाद का असर फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' पर भी देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि लगातार बढ़ते विवादों के चलते फिल्म की रिलीज फिलहाल रोक दी गई है। इससे फिल्म से जुड़े अन्य कलाकारों और तकनीकी टीम के भविष्य को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है।
फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर व्यक्तिगत विवादों का असर पेशेवर प्रोजेक्ट्स पर पड़ता है और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है।
मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग अभिनेत्री के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यह साफ है कि यह विवाद आने वाले दिनों में और भी चर्चा का विषय बना रह सकता है।
फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के बाद सच्चाई क्या सामने आती है और इसका असर अभिनेत्री के करियर पर कितना पड़ता है।
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