मुस्लिम फरमान से शादी के 20 दिन बाद मोनालिसा के को-स्टार का खुलासा, छेड़छाड़ के आरोप के बाद खोला कच्चा-चिट्ठा

बताया जा रहा है कि मोनालिसा ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध फरमान खान से केरल में शादी की थी। इस शादी के बाद उन्हें फिल्म में मौका देने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा ने इस रिश्ते पर सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इसके जवाब में मोनालिसा ने निर्देशक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए और न्याय की मांग की। इस पूरे घटनाक्रम ने अचानक फिल्मी दुनिया में हलचल मचा दी और मामला सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन गया।