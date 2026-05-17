Tamil Nadu CM Vijay के फैसले पर Vishal ने जताई नाराजगी, फिल्म टेक्नोलॉजी मंत्री बनाने पर छिड़ी बहस!

इस फैसले से साउथ एक्टर विशाल पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक लंबा पोस्ट लिखकर अपनी राय शेयर की और सीएम विजय से कुछ अहम मांगें भी रखीं। एक्टर विशाल ने लिखा कि उन्हें खुशी है कि सीएम ने अपने चुने हुए विधायकों को मंत्रालय दिया, लेकिन फिल्म टेक्नोलॉजी और सिनेमैटोग्राफ एक्ट जैसा महत्वपूर्ण विभाग राजमोहन को दिए जाने पर उन्हें निराशा हुई। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री इस समय कई समस्याओं से जूझ रही है और ऐसे में इंडस्ट्री की परेशानियों को समझने वाला व्यक्ति इस विभाग में होना चाहिए।