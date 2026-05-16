मिथुन चक्रवर्ती ने सुवेंदु अधिकारी को बताया भविष्य का बेस्ट CM, TMC को दी सीधी चुनौती!

मिथुन चक्रवर्ती ने हेल्थ प्रॉब्लम के बाद नॉर्थ और साउथ बंगाल में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और चुनावी शेड्यूल के बीच थकान के बावजूद प्रचार की जिम्मेदारी भी निभाई। बता दें, मिथुन चक्रवर्ती हाल ही में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' में नजर आए थे। ये फिल्म 5 सितंबर, 2025 को रिलीज हुई थी और इसमें ममता बनर्जी के खिलाफ राजनीतिक संदेश दिए गए हैं और विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित इस पॉलिटिकल ड्रामा में पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, अनुपम खेर और सिमरत कौर जैसे स्टार्स शामिल हैं। फिल्म की कहानी 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे और दंगों पर बेस्ड है।