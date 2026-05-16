‘रामायण’ के आर्य सुमंत की संघर्षभरी कहानी, रोटी के लिए कभी की चौकीदारी तो कभी खींची ट्रॉली

दोस्तों के कहने पर वो अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आए और काफी जद्दोजहद के बाद बॉलीवुड फिल्मों में कदम रखा। हर छोटे काम को उन्होंने उसी ईमानदारी और लगन से किया जो बाद में उनकी अदाकारी में भी दिखाई दी। चंद्रशेखर वैद्य ने 100 से अध‍िक फिल्‍मों में छोटे-बड़े रोल किए। लेकिन उनकी निजी जिंदगी बहुत संघर्षों से भरी रही। चंद्रशेखर वैद्य की 13 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। वह पढ़ना चाहते थे, लेकिन 7वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई कर पाए। इसके बाद चंद्रशेखर वैद्य की ऐक्टिंग में एंट्री हो गई।