4000 करोड़ की ‘रामायण’ रामानंद सागर की रामायण को दे पाएगी टक्कर? टीजर आने के बाद उठा सवाल

नई फिल्म का टीजर सामने आने के बाद लोग दोनों रामायण की तुलना करने लगे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि पुरानी रामायण कम बजट में भी ज्यादा प्रभावशाली थी, जबकि नई फिल्म पर पैसा ज्यादा खर्च किया गया है। हालांकि, कई लोग ये भी मानते हैं कि नई तकनीक और बड़े पैमाने पर बनाई जा रही ये फिल्म एक अलग अनुभव दे सकती है। अब दर्शकों को इंतजार है कि रणबीर कपूर की रामायण बॉक्स ऑफिस और दर्शकों के दिलों में कितना असर छोड़ती है।