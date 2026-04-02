‘धुरंधर’ के उजैर बलोच का ‘रामायण’ के टीजर पर रिएक्शन हुआ वायरल, जानें क्या बोले दानिश पंडोर

टीजर सामने आने के बाद दानिश पंडोर ने अभिनेता रवि दुबे की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए फिल्म के लिए अपनी उत्सुकता जाहिर की। उन्होंने कमेंट में लिखा कि 'फिल्म बेहद शानदार लग रही है और वो इसे बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।' उनके इस छोटे लेकिन प्रभावशाली कमेंट ने फैंस के बीच नई चर्चा छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने भी दानिश के इस रिएक्शन को शेयर करते हुए फिल्म के प्रति अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की।