‘रोती हुई औरत कमजोर नहीं’, 50 की एकता कपूर ने महिलाओं की स्थिति पर दिया बेबाक बयान

मोहसिन खान के साथ पॉडकास्ट में एकता कपूर ने कहा कि कई लोग ये मान लेते हैं कि अगर किसी कहानी में साड़ी पहने रोती हुई महिला दिखाई दे रही है, तो वो कमजोर किरदार होगा। लेकिन उनके अनुसार वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की चुनौतियों और तानों का सामना करती हैं और अपने अस्तित्व के लिए लगातार संघर्ष करती रहती हैं। उनका कहना है कि यही संघर्ष असली ताकत की पहचान है, जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते।