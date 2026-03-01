1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

अगर वो मान गए होते तो आज मैं…50 की एकता कपूर का कभी चंकी पांडे पर आया था दिल, इस वजह से रह गईं कुंवारी

Ekta Kapoor Love For Chunky Pandey: टीवी की क्वीन एकता कपूर ने कुछ समय पहले अपनी निजी जिदंगी को लेकर एक ऐसा खुलासा किया था जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 01, 2026

Ekta Kapoor Love For Chunky Pandey

Ekta Kapoor (सोर्स- एक्स)

Ekta Kapoor Love For Chunky Pandey: भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में अगर किसी एक नाम ने कंटेंट, किरदार और कहानियों की दिशा बदलने का काम किया है, तो वो नाम है एकता कपूर। छोटे पर्दे पर परिवार, रिश्तों और भावनाओं की दुनिया रचने वाली इस निर्माता ने लाखों दर्शकों को अपने धारावाहिकों से जोड़ा, लेकिन उनकी खुद की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा का विषय बनी रही। सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बावजूद एकता कपूर ने शादी नहीं की और आज भी सिंगल रहते हुए एक मां की जिम्मेदारी निभा रही हैं।

कुछ समय पहले खोला था राज (Ekta Kapoor Love For Chunky Pandey)

शुरुआती असफलताओं के बाद उन्होंने टीवी की दुनिया में ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि उनका नाम सफलता की गारंटी बन गया। हालांकि, प्रोफेशनल उपलब्धियों जितनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी लोगों की दिलचस्पी का केंद्र रही है।

अक्सर सवाल उठता रहा कि रिश्तों और शादी पर आधारित कहानियां बनाने वाली एकता ने खुद शादी क्यों नहीं की। इस सवाल का जवाब उन्होंने कई इंटरव्यू में अपने अंदाज में दिया है।

पिता की एक शर्त ने बदल दी जिंदगी (Ekta Kapoor Love For Chunky Pandey)

एकता कपूर ने कुछ साल पहले खुलासा किया था कि उनके पिता, दिग्गज अभिनेता जितेंद्र ने उन्हें जिंदगी के एक मोड़ पर साफ विकल्प दिया था- या तो शादी कर लो या फिर पूरी तरह काम पर ध्यान दो। उस समय करियर की शुरुआत कर रहीं एकता ने अपने सपनों को प्राथमिकता दी और काम को चुना।

उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि आसपास कई रिश्तों को टूटते हुए देखने के बाद शादी को लेकर उनका नजरिया बदल गया। यही वजह रही कि उन्होंने खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक दिया और टीवी इंडस्ट्री की सबसे प्रभावशाली निर्माता बनकर उभरीं।

जब दिल आया था चंकी पांडे पर (Ekta Kapoor Love For Chunky Pandey)

कम ही लोग जानते हैं कि एकता कपूर की जिंदगी में भी कभी क्रश वाला दौर आया था। उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि एक समय उन्हें अभिनेता चंकी पांडे बेहद पसंद थे। मजाकिया अंदाज में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हालात अलग होते तो शायद उनकी जिंदगी की कहानी कुछ और होती। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो मान गए होते तो आज बॉलीवुड वाइफ होतीं।

ये खुलासा सामने आने के बाद फैंस के बीच उनकी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा हुई थी, क्योंकि एकता आमतौर पर अपने निजी रिश्तों पर खुलकर बात नहीं करतीं।

करण जौहर संग जुड़ा नाम

मनोरंजन जगत में लंबे समय से सक्रिय रहने के कारण उनका नाम फिल्ममेकर करण जौहर के साथ भी जोड़ा गया। एक इंटरव्यू में करण ने मजाक में कहा था कि अगर दोनों को सही पार्टनर नहीं मिला तो वे एक-दूसरे से शादी कर सकते हैं। हालांकि ये बात हल्के-फुल्के अंदाज में कही गई थी और इसे कभी गंभीर रिश्ते के रूप में नहीं देखा गया।

सिंगल लेकिन मजबूत मां

शादी न करने का फैसला लेने के बावजूद एकता कपूर ने मातृत्व का अनुभव लेने का रास्ता चुना। वह सरोगेसी के जरिए मां बनीं और अपने बेटे की परवरिश खुद कर रही हैं। उन्होंने साबित किया कि परिवार की परिभाषा पारंपरिक ढांचे तक सीमित नहीं होती।

टीवी की ‘क्वीन’ क्यों हैं एकता कपूर?

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’, ‘कसौटी जिंदगी की’ और ‘नागिन’ जैसे शो बनाकर उन्होंने भारतीय टेलीविजन की दिशा बदल दी। नए कलाकारों को मौका देने और दर्शकों की पसंद को समझने की उनकी क्षमता ने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में शामिल किया।

ये भी पढ़ें

Israel-Iran War जंग के बीच दुबई पहुंचे ये एक्टर, सिर के ऊपर से गुजरी मिसाइलें, खौफनाक वीडियो देख कांप उठेगी रूह
मनोरंजन
US-ईरान जंग के बीच दुबई पहुंचे ये एक्टर, सिर के ऊपर से गुजरी मिसाइलें, खौफनाक वीडियो देख कांप उठेगी रूह

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Mar 2026 02:18 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अगर वो मान गए होते तो आज मैं…50 की एकता कपूर का कभी चंकी पांडे पर आया था दिल, इस वजह से रह गईं कुंवारी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

2 घंटा 6 मिनट की वो लव स्टोरी जिसने ठहाकों के बीच उठाया था लिव-इन रिलेशनशिप पर बड़ा सवाल

7 Years Of Luka Chuppi
बॉलीवुड

पर्दे पर पहली बार इस भारतीय अभिनेत्री ने पहनी बिकिनी, नवाबों के खानदान में हुई शादी

First Indian Actress To Wear Bikini
बॉलीवुड

Iran Israel War: युद्ध के बीच दुबई में है KRK की फैमिली, फोटो पोस्ट कर लिखा- ‘भगवान उन्हें सलामत रखे’

KRK Family in Dubai
बॉलीवुड

जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मंज म्यूजिक, लंदन हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती, मांगी जा रही सलामती की दुआ

जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मंज म्यूजिक, लंदन हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती, मांगी जा रही सलामती की दुआ
बॉलीवुड

बीफ और हिन्दु-मुस्लिम के तमाम विवादों के बाद भी The Kerla Story 2 हुई कामयाब! कमाए इतने करोड़

बीफ और हिन्दु-मुस्लिम के तमाम विवादों के बाद भी The Kerla Story 2 हुई कामयाब, कमाए इतने करोड़
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.