अगर वो मान गए होते तो आज मैं…50 की एकता कपूर का कभी चंकी पांडे पर आया था दिल, इस वजह से रह गईं कुंवारी

Ekta Kapoor (सोर्स- एक्स)
Ekta Kapoor Love For Chunky Pandey: भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में अगर किसी एक नाम ने कंटेंट, किरदार और कहानियों की दिशा बदलने का काम किया है, तो वो नाम है एकता कपूर। छोटे पर्दे पर परिवार, रिश्तों और भावनाओं की दुनिया रचने वाली इस निर्माता ने लाखों दर्शकों को अपने धारावाहिकों से जोड़ा, लेकिन उनकी खुद की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा का विषय बनी रही। सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बावजूद एकता कपूर ने शादी नहीं की और आज भी सिंगल रहते हुए एक मां की जिम्मेदारी निभा रही हैं।
शुरुआती असफलताओं के बाद उन्होंने टीवी की दुनिया में ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि उनका नाम सफलता की गारंटी बन गया। हालांकि, प्रोफेशनल उपलब्धियों जितनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी लोगों की दिलचस्पी का केंद्र रही है।
अक्सर सवाल उठता रहा कि रिश्तों और शादी पर आधारित कहानियां बनाने वाली एकता ने खुद शादी क्यों नहीं की। इस सवाल का जवाब उन्होंने कई इंटरव्यू में अपने अंदाज में दिया है।
एकता कपूर ने कुछ साल पहले खुलासा किया था कि उनके पिता, दिग्गज अभिनेता जितेंद्र ने उन्हें जिंदगी के एक मोड़ पर साफ विकल्प दिया था- या तो शादी कर लो या फिर पूरी तरह काम पर ध्यान दो। उस समय करियर की शुरुआत कर रहीं एकता ने अपने सपनों को प्राथमिकता दी और काम को चुना।
उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि आसपास कई रिश्तों को टूटते हुए देखने के बाद शादी को लेकर उनका नजरिया बदल गया। यही वजह रही कि उन्होंने खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक दिया और टीवी इंडस्ट्री की सबसे प्रभावशाली निर्माता बनकर उभरीं।
कम ही लोग जानते हैं कि एकता कपूर की जिंदगी में भी कभी क्रश वाला दौर आया था। उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि एक समय उन्हें अभिनेता चंकी पांडे बेहद पसंद थे। मजाकिया अंदाज में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हालात अलग होते तो शायद उनकी जिंदगी की कहानी कुछ और होती। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो मान गए होते तो आज बॉलीवुड वाइफ होतीं।
ये खुलासा सामने आने के बाद फैंस के बीच उनकी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा हुई थी, क्योंकि एकता आमतौर पर अपने निजी रिश्तों पर खुलकर बात नहीं करतीं।
मनोरंजन जगत में लंबे समय से सक्रिय रहने के कारण उनका नाम फिल्ममेकर करण जौहर के साथ भी जोड़ा गया। एक इंटरव्यू में करण ने मजाक में कहा था कि अगर दोनों को सही पार्टनर नहीं मिला तो वे एक-दूसरे से शादी कर सकते हैं। हालांकि ये बात हल्के-फुल्के अंदाज में कही गई थी और इसे कभी गंभीर रिश्ते के रूप में नहीं देखा गया।
शादी न करने का फैसला लेने के बावजूद एकता कपूर ने मातृत्व का अनुभव लेने का रास्ता चुना। वह सरोगेसी के जरिए मां बनीं और अपने बेटे की परवरिश खुद कर रही हैं। उन्होंने साबित किया कि परिवार की परिभाषा पारंपरिक ढांचे तक सीमित नहीं होती।
‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’, ‘कसौटी जिंदगी की’ और ‘नागिन’ जैसे शो बनाकर उन्होंने भारतीय टेलीविजन की दिशा बदल दी। नए कलाकारों को मौका देने और दर्शकों की पसंद को समझने की उनकी क्षमता ने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में शामिल किया।
