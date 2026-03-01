अगर वो मान गए होते तो आज मैं…50 की एकता कपूर का कभी चंकी पांडे पर आया था दिल, इस वजह से रह गईं कुंवारी

Ekta Kapoor Love For Chunky Pandey: भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में अगर किसी एक नाम ने कंटेंट, किरदार और कहानियों की दिशा बदलने का काम किया है, तो वो नाम है एकता कपूर। छोटे पर्दे पर परिवार, रिश्तों और भावनाओं की दुनिया रचने वाली इस निर्माता ने लाखों दर्शकों को अपने धारावाहिकों से जोड़ा, लेकिन उनकी खुद की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा का विषय बनी रही। सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बावजूद एकता कपूर ने शादी नहीं की और आज भी सिंगल रहते हुए एक मां की जिम्मेदारी निभा रही हैं।