जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मंज म्यूजिक, लंदन हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती, मांगी जा रही सलामती की दुआ

Manj Musik Hospitalised: ब्रिटिश और भारतीय सिंगर मंज म्यूजिक के फैंस के लिए एक चिंता की खबर सामने आई है। लंदन में हुए एक हादसे के बाद मंज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वजह से उनके कई काम फिलहाल रोक दिए गए हैं और अब मंज मुंबई में होने वाले जी सिने अवॉर्ड्स 2026 में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उनके फैंस के लिए दुख की बात है कि जो लंबे समय से स्टेज शो का इंतजार कर रहे थे, अब वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए तमाम फैंस उनकी जल्दी सेहतमंद होने की कामना कर रहे हैं।