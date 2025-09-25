Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

दिलजीत दोसांझ का टूटा ‘सब्र का बांध’, देशद्रोह का लगा था आरोप, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर संग बनाई थी फिल्म

Diljit Dosanjh: दिलजीत को इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करने और उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई थी… अब इन सब पर सिंगर ने चुप्पी तोड़ी है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 25, 2025

Diljit Dosanjh
दिलजीत दोसांझ की लेटेस्ट मलेशिया में हुए कॉन्सर्ट की फोटो (सोर्स: सिंगर इंस्टाग्राम)

Diljit Dosanjh: पंजाबी सुपरस्टार और बॉलीवुड सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) अक्सर अपने गानों और सादगी भरे अंदाज से सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन पहलगाम हमले के बाद उन पर देशद्रोह के आरोप लगे। वजह बनी थी उनकी फिल्म ‘सरदार जी 3’ (Sardaar Ji 3) जिसमें उनके साथ नजर आई थीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर (Hania Aamir)। लंबे समय तक चुप्पी साधे रखने के बाद, अब दिलजीत का ‘सब्र का बांध’ टूट चुका है। मलेशिया में हुए कॉन्सर्ट में उन्होंने खुलकर अपना पक्ष रखा है।

क्या बोले दिलजीत?

दिलजीत दोसांझ के हाल ही में हुए कुआलालंपुर (Kuala Lumpur) कॉन्सर्ट का वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो कहते नजर आते हैं कि उनके पास देने को बहुत से जवाब हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा चुप रहना ही बेहतर समझा। मंच पर खड़े होकर उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और कहा- “ये मेरे देश का झंडा है, इसका हमेशा सम्मान करें।” इसके बाद उन्होंने दर्शकों से कुछ बातें साझा करने की इजाजत ली।

दिलजीत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर गहरा दुख जताया। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। उन्होंने कहा, “उस वक्त भी और अब भी, हम यही दुआ करते हैं कि आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। फर्क बस इतना है कि मेरी फिल्म उस हमले से पहले शूट हुई थी, जबकि मैच हमले के बाद खेला गया।”

अपने दिल की बात कहते हुए उन्होंने आगे कहा कि मेरे पास बहुत जवाब थे, लेकिन मैंने सब अपने अंदर दबा लिए। कुछ नहीं बोला, क्योंकि जिंदगी ने यही सिखाया है कि लोग चाहे कुछ भी कहें, उस जहर को अपने अंदर नहीं लेना चाहिए। कहने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता।”

दिलजीत दोसांझ-हानिया आमिर (सोर्स: सरदार जी 3 मूवी सीन)

भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग

भारी विरोध का असर इतना पड़ा कि ‘सरदार जी 3’ भारत में रिलीज नहीं हो सकी। मेकर्स ने फिल्म को भारत छोड़कर बाकी देशों में रिलीज करने का फैसला किया, जिस पर भी कई सवाल उठे। विवाद के कारण दिलजीत भी सहमति में नहीं थे कि फिल्म इंडिया में रिलीज हो!

बता दें फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने दिलजीत को इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करने और उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने तक की मांग कर डाली। हालांकि, कुछ समय बाद यह आदेश वापस ले लिया गया।

इस बीच दिलजीत ने अपनी अगली फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की शूटिंग पूरी कर ली है। अनुराग सिंह के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी जैसे सितारे नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज डेट 23 जनवरी, 2026 तय की गई है।

बॉलीवुड

Diljit Dosanjh

25 Sept 2025 02:29 pm

दिलजीत दोसांझ का टूटा 'सब्र का बांध', देशद्रोह का लगा था आरोप, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर संग बनाई थी फिल्म

