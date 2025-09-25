दिलजीत दोसांझ का टूटा ‘सब्र का बांध’, देशद्रोह का लगा था आरोप, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर संग बनाई थी फिल्म

Diljit Dosanjh: पंजाबी सुपरस्टार और बॉलीवुड सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) अक्सर अपने गानों और सादगी भरे अंदाज से सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन पहलगाम हमले के बाद उन पर देशद्रोह के आरोप लगे। वजह बनी थी उनकी फिल्म ‘सरदार जी 3’ (Sardaar Ji 3) जिसमें उनके साथ नजर आई थीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर (Hania Aamir)। लंबे समय तक चुप्पी साधे रखने के बाद, अब दिलजीत का ‘सब्र का बांध’ टूट चुका है। मलेशिया में हुए कॉन्सर्ट में उन्होंने खुलकर अपना पक्ष रखा है।