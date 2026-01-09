9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

Rekha का चौंकाने वाला खुलासा: जबरन Kiss, खून बहा, दर्द में तड़पती रही 15 साल की लड़की

Rekha Early Career Incident: बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा की जिंदगी से जुड़ा वो किस्सा, जब 15 साल की उम्र में एक फिल्म के लिए बिना उनकी परमिशन फिल्माया गया था आपत्तिजनक सीन। इसका जिक्र 'रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी' में किया गया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 09, 2026

Rekha Early Career Incident

रेखा का चौंकाने वाला खुलासा। (फोटो सोर्स: @FilmHistoryPic)

Rekha Early Career Incident: 'उमराव जान' और 'सिलसिला' जैसी फिल्मों में अपने जबरदस्त अभिनय का प्रदर्शन कर चुकी बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। एक दौर ऐसा भी था जब वो अपने बेहतरीन डांस के लिए भी जानी जाती थीं। और आज भी वो आये दिन अपनी पब्लिक अपीरियंस और स्टेज परफॉर्मेंसेस से लोगों का दिल जीतती रहती हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रेखा का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। चाहे फिर वो अमिताभ बच्चन के साथ उनके अफेयर की खबरें हों या फिर उनके पति मुकेश अग्रवाल की दुखद मृत्यु तक की चर्चा।

एक्ट्रेस की जिंदगी से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं हैं, जो आये दिन सामने आती रहती हैं और बताती हैं कि उनकी जिंदगी आसान नहीं रही है। आज उनकी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी ही घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जब एक एक्टर ने जबरन उनको एक सीन के दौरान Kiss किया और बार-बार किया। इसका खुलासा उन्होंने खुद किया है। आइए जानते हैं उस घटना के बारे में।

रेखा के साथ हुई एक दुखद घटना

एक्ट्रेस रेखा की जिंदगी की इस सबसे भयावह घटना का खुलासा उनकी जीवनी, 'रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी' में हुआ है। ये बात उस दौर की है जब 1969 में रेखा ने बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्मों में काम करना शुरू किया था। इसी दौरान उन्होंने फिल्म 'अंजना सफर' साइन की थी। बता दें कि उस वक्त वो सिर्फ 15 साल की थीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में, उनके अपोजिट एक बंगाली एक्टर बिस्वजीत चटर्जी थे और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बिस्वजीत की उम्र 32 वर्ष थी, मतलब कि रेखा की उम्र की दोगुनी से भी ज्यादा।

जब बिना अनुमति के फिल्माया गया किसिंग सीन

'रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी' (Rekha: The Untold Story) के मुताबिक, फिल्म के निर्देशक कुलजीत पाल ने रेखा की परमिशन के बिना एक किसिंग सीन शूट करने की योजना बनाई थी। इस सीन में बिस्वजीत को हीरोइन यानी कि रेखा के साथ एक रोमांटिक सीन करना था। मगर उन्होंने अचानक ही उन्होंने रेखा को Kiss कर दिया। उन्होंने रेखा को अपनी ओर खींचा और जबरदस्ती उन्हें Lip Kiss करने लगे।

रेखा ने खुद शेयर किया था वो दर्दनाक एक्सपीरियंस

रेखा ने यासीर उस्मान द्वारा लिखित अपनी बायोग्राफी 'रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी' (Rekha: The Untold Story) में इस दर्दनाक घटना का जिक्र करते हुए बताया गया है कि निर्देशक कुलजीत पाल और राजा नवाथे ने पहले से ही यह सीन बिना रेखा को बताए प्लान कर लिया था। जब शूटिंग शुरू हुई तो विश्वजीत ने रेखा को करीब पांच मिनट तक किस किया।

इस किताब में आगे लिखा है, ''जैसे ही राजा नवाथे ने एक्शन कहा, बिस्वजीत ने रेखा को अपनी ओर खींचा और Kiss करना शुरू कर दिया। रेखा अचानक शांत हो गई, क्योंकि इस किसिंग सीन के बारे में उन्हें उनको पहले से नहीं बताया गया था। कैमरा रोल करता रहा और डायरेक्टर ने बिना 'कट' बोले पूरा सीन कैमरे में कैद कर लिया। लगातार पांच मिनट तक बिस्वजीत रेखा को लिप किस करते रहे।

इस सीन के बारे में बात करते हुए रेखा ने बताया था, 'उस वक्त वो बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, वो कुछ समझ ही नहीं पाईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बिस्वजीत को दूर हटाने की बहुत कोशिश की। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस समय किसी ने भी यहां तक कि फिल्म के निर्देशक ने भी सीन को रोका नहीं और लगभग पांच मिनट तक चलने दिया। जब शूट खत्म हुआ, तो रेखा सदमे में थीं, डरी-सहमी हुई और रो रही थी, जबकि सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स हंस रहे थे, सीटी और ताली बजा रहे थे।'

सीन पर हुआ जमकर विवाद

इसकी खबर जब मीडिया में फैली और लोगों तक पहुंची तो Kissing Scene को लेकर काफी विवाद हुआ, लेकिन फिर भी इसे फिल्म से हटाया नहीं गया। वहीं, एक इंटरव्यू में एक्टर बिस्वजीत ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने वही किया जो निर्देशक ने उनसे करने को कहा था, यह निर्देशक का आइडिया था। डायरेक्टर का मानना था कि यह सीन फिल्म की कहानी के लिए जरूरी था।

फिल्म की रिलीज और सेंसरशिप संबंधी समस्याएं

रेखा और बिस्वजीत की फिल्म 'अंजना सफर' को इस सीन के चलते सेंसरबोर्ड का सामना करना पड़ा। हालांकि, फिल्म की शूटिंग तो साल 1969 में ही हो गई थी, लेकिन निर्माण में देरी होने के चलते फिल्म दस साल बाद दूसरे नाम से रिलीज हुई। आखिरकार 1979 में 'अंजना सफर' को 'दो शिकार' नाम से बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था।

ये भी पढ़ें

उम्र सिर्फ एक नंबर है: नॉस्टैल्जिया नहीं, स्टार पावर से 60+ एक्टर्स ने फिल्में कराईं हिट
Patrika Special News
60 plus actors in Bollywood

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

09 Jan 2026 07:39 pm

Published on:

09 Jan 2026 07:38 pm

Hindi News / Entertainment / Rekha का चौंकाने वाला खुलासा: जबरन Kiss, खून बहा, दर्द में तड़पती रही 15 साल की लड़की

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

डायरेक्शन से परफॉर्मेंस तक, हर फ्रेम में कमाल: फरहान अख्तर की जिंदगी की कुछ अनसुनी बातें

Farhan Akhtar Birthday
बॉलीवुड

The Raja Saab के लिए प्रभास ने आखिर क्यों घटाई अपनी फीस, जानकर दंग रह जाएंगे आप

The Raja Saab के लिए प्रभास ने आखिर क्यों घटाई अपनी फीस, जानकर दंग रह जाएंगे आप
बॉलीवुड

घर कब आओगे…, के बाद रिलीज हुआ ‘बॉर्डर 2’ का ‘Ishq Da Chehra’ गाना, फैंस कर रहे हैं कमेंट्स

Border 2 New Song
बॉलीवुड

‘मेरा बाप अमिताभ बच्चन है…’ The Raja Saab के ऑफर पर एक्ट्रेस ने जब प्रोड्यूसर को दिया जवाब, मची सनसनी

The Raja Saab
बॉलीवुड

उम्र सिर्फ एक नंबर है: नॉस्टैल्जिया नहीं, स्टार पावर से 60+ एक्टर्स ने फिल्में कराईं हिट

60 plus actors in Bollywood
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.