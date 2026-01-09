Rekha का चौंकाने वाला खुलासा: जबरन Kiss, खून बहा, दर्द में तड़पती रही 15 साल की लड़की

रेखा का चौंकाने वाला खुलासा। (फोटो सोर्स: @FilmHistoryPic)
Rekha Early Career Incident: 'उमराव जान' और 'सिलसिला' जैसी फिल्मों में अपने जबरदस्त अभिनय का प्रदर्शन कर चुकी बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। एक दौर ऐसा भी था जब वो अपने बेहतरीन डांस के लिए भी जानी जाती थीं। और आज भी वो आये दिन अपनी पब्लिक अपीरियंस और स्टेज परफॉर्मेंसेस से लोगों का दिल जीतती रहती हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रेखा का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। चाहे फिर वो अमिताभ बच्चन के साथ उनके अफेयर की खबरें हों या फिर उनके पति मुकेश अग्रवाल की दुखद मृत्यु तक की चर्चा।
एक्ट्रेस की जिंदगी से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं हैं, जो आये दिन सामने आती रहती हैं और बताती हैं कि उनकी जिंदगी आसान नहीं रही है। आज उनकी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी ही घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जब एक एक्टर ने जबरन उनको एक सीन के दौरान Kiss किया और बार-बार किया। इसका खुलासा उन्होंने खुद किया है। आइए जानते हैं उस घटना के बारे में।
एक्ट्रेस रेखा की जिंदगी की इस सबसे भयावह घटना का खुलासा उनकी जीवनी, 'रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी' में हुआ है। ये बात उस दौर की है जब 1969 में रेखा ने बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्मों में काम करना शुरू किया था। इसी दौरान उन्होंने फिल्म 'अंजना सफर' साइन की थी। बता दें कि उस वक्त वो सिर्फ 15 साल की थीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में, उनके अपोजिट एक बंगाली एक्टर बिस्वजीत चटर्जी थे और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बिस्वजीत की उम्र 32 वर्ष थी, मतलब कि रेखा की उम्र की दोगुनी से भी ज्यादा।
'रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी' (Rekha: The Untold Story) के मुताबिक, फिल्म के निर्देशक कुलजीत पाल ने रेखा की परमिशन के बिना एक किसिंग सीन शूट करने की योजना बनाई थी। इस सीन में बिस्वजीत को हीरोइन यानी कि रेखा के साथ एक रोमांटिक सीन करना था। मगर उन्होंने अचानक ही उन्होंने रेखा को Kiss कर दिया। उन्होंने रेखा को अपनी ओर खींचा और जबरदस्ती उन्हें Lip Kiss करने लगे।
रेखा ने यासीर उस्मान द्वारा लिखित अपनी बायोग्राफी 'रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी' (Rekha: The Untold Story) में इस दर्दनाक घटना का जिक्र करते हुए बताया गया है कि निर्देशक कुलजीत पाल और राजा नवाथे ने पहले से ही यह सीन बिना रेखा को बताए प्लान कर लिया था। जब शूटिंग शुरू हुई तो विश्वजीत ने रेखा को करीब पांच मिनट तक किस किया।
इस किताब में आगे लिखा है, ''जैसे ही राजा नवाथे ने एक्शन कहा, बिस्वजीत ने रेखा को अपनी ओर खींचा और Kiss करना शुरू कर दिया। रेखा अचानक शांत हो गई, क्योंकि इस किसिंग सीन के बारे में उन्हें उनको पहले से नहीं बताया गया था। कैमरा रोल करता रहा और डायरेक्टर ने बिना 'कट' बोले पूरा सीन कैमरे में कैद कर लिया। लगातार पांच मिनट तक बिस्वजीत रेखा को लिप किस करते रहे।
इस सीन के बारे में बात करते हुए रेखा ने बताया था, 'उस वक्त वो बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, वो कुछ समझ ही नहीं पाईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बिस्वजीत को दूर हटाने की बहुत कोशिश की। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस समय किसी ने भी यहां तक कि फिल्म के निर्देशक ने भी सीन को रोका नहीं और लगभग पांच मिनट तक चलने दिया। जब शूट खत्म हुआ, तो रेखा सदमे में थीं, डरी-सहमी हुई और रो रही थी, जबकि सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स हंस रहे थे, सीटी और ताली बजा रहे थे।'
इसकी खबर जब मीडिया में फैली और लोगों तक पहुंची तो Kissing Scene को लेकर काफी विवाद हुआ, लेकिन फिर भी इसे फिल्म से हटाया नहीं गया। वहीं, एक इंटरव्यू में एक्टर बिस्वजीत ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने वही किया जो निर्देशक ने उनसे करने को कहा था, यह निर्देशक का आइडिया था। डायरेक्टर का मानना था कि यह सीन फिल्म की कहानी के लिए जरूरी था।
रेखा और बिस्वजीत की फिल्म 'अंजना सफर' को इस सीन के चलते सेंसरबोर्ड का सामना करना पड़ा। हालांकि, फिल्म की शूटिंग तो साल 1969 में ही हो गई थी, लेकिन निर्माण में देरी होने के चलते फिल्म दस साल बाद दूसरे नाम से रिलीज हुई। आखिरकार 1979 में 'अंजना सफर' को 'दो शिकार' नाम से बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग