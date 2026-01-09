Rekha का चौंकाने वाला खुलासा: जबरन Kiss, खून बहा, दर्द में तड़पती रही 15 साल की लड़की

Rekha Early Career Incident: 'उमराव जान' और 'सिलसिला' जैसी फिल्मों में अपने जबरदस्त अभिनय का प्रदर्शन कर चुकी बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। एक दौर ऐसा भी था जब वो अपने बेहतरीन डांस के लिए भी जानी जाती थीं। और आज भी वो आये दिन अपनी पब्लिक अपीरियंस और स्टेज परफॉर्मेंसेस से लोगों का दिल जीतती रहती हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रेखा का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। चाहे फिर वो अमिताभ बच्चन के साथ उनके अफेयर की खबरें हों या फिर उनके पति मुकेश अग्रवाल की दुखद मृत्यु तक की चर्चा।