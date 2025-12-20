20 दिसंबर 2025,

शनिवार

बॉलीवुड

‘शादी पहली हो या दूसरी हो…’ मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट कर रेखा ने किया ये बड़ा खुलासा

Mahima Chaudhary And Rekha Said About Marriage: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रेखा ने हाल ही में एक खास इंटरव्यू के दौरान शादी को लेकर अपने विचार शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 20, 2025

'शादी पहली हो या दूसरी हो...' मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट कर रेखा ने किया ये बड़ा खुलासा

रेखा (सोर्स: X)

Mahima Chaudhary And Rekha Said About Marriage: परदेस फेम एक्ट्रेस महिमा चौधरी और संजय मिश्रा स्टारर फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' आज थिएटर में रिलीज हो गई है। रिलीज से पहले इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जिसमें बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा भी मौजूद रहीं। इस मौके पर रेखा और महिमा चौधरी के बीच हुई बातचीत सोशल मीडिया के ट्रेंड में है।

मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट कर रेखा ने किया ये बड़ा खुलासा

इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेखा व्हाइट सूट और प्रिटेंड दुपट्टा पहने बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं। उनकी मांग में सिंदूर, रेड लिपस्टिक और ब्लैक गॉगल्स ने उनकी अलग ही शख्सियत के रूप में दिखा रही थी। तो वहीं, महिमा चौधरी गोल्डन आउटफिट में दिखीं।

रेखा से बातचीत के दौरान महिमा ने कहा, 'मैंने दूसरी शादी कर ली है।' इस पर रेखा ने कहा, 'शादी पहली हो या दूसरी हो, शादी तो मैंने की है जिंदगी से।" इस बात पर महिमा ने खुशी जताते हुए कहा, 'वाऊ, यही होना चाहिए खुश रहने के लिए।' इतना ही नहीं, रेखा ने आगे कहा, "शादी का दूसरा नाम है प्यार का, प्यार है तो शादी है, शादी है तो प्यार है।' उनकी ये बात सूनकर फैंस उनकी सोच की सराहना कर रहे हैं।

रेखा की लव लाइफ

बता दें, रेखा की लव लाइफ भी हमेशा चर्चा में रही है। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी लव स्टोरी बॉलीवुड की चर्चित कहानियों में से एक है, जो कभी पूरा नहीं हुआ। इसके बाद रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन दुर्भाग्यवश एक साल भी नहीं बीता कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तब से रेखा सिंगल लाइफ जी रही हैं और वो अक्सर मांग में सिंदूर लगाए स्पॉट होती हैं, जो उनके स्टाइल स्टेटमेंट का भाग है।

20 Dec 2025 10:55 am

