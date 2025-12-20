'शादी पहली हो या दूसरी हो...' मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट कर रेखा ने किया ये बड़ा खुलासा

रेखा से बातचीत के दौरान महिमा ने कहा, 'मैंने दूसरी शादी कर ली है।' इस पर रेखा ने कहा, 'शादी पहली हो या दूसरी हो, शादी तो मैंने की है जिंदगी से।" इस बात पर महिमा ने खुशी जताते हुए कहा, 'वाऊ, यही होना चाहिए खुश रहने के लिए।' इतना ही नहीं, रेखा ने आगे कहा, "शादी का दूसरा नाम है प्यार का, प्यार है तो शादी है, शादी है तो प्यार है।' उनकी ये बात सूनकर फैंस उनकी सोच की सराहना कर रहे हैं।