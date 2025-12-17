रेखा की शादी का सच? दोस्त बीना रमानी ने खोले बॉलीवुड एक्ट्रेस की निजी जिंदगी के राज

Rekha Love Story (सोर्स: X)
Mukesh Agarwal And Rekha Love Story: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रेखा की जीवन के कई अनछुए पहलू उनकी करीबी दोस्त और फैशन डिजाइनर बीना रमानी ने हाल ही में बयां किए हैं। बता दें, ANI से एक खास बातचीत में बीना ने रेखा और अमिताभ बच्चन के साथ प्रेम संबंध और दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से उनकी शादी के पीछे की वजहों पर खुलकर बात की।
बीना रमानी के मुताबिक रेखा का दिल अमिताभ बच्चन के लिए धड़कता था, जो पहले से ही जया बच्चन के साथ शादी के बंधन में थे। हालांकि, जैसे-जैसे अमिताभ राजनीति में एक्टिव हुए, उन्हें एहसास हुआ कि अमिताभ कभी भी इस रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। बीना ने आगे बताया कि इसी दौर में रेखा उनसे न्यूयॉर्क में मिली थीं और उन्होंने किसी खास से शादी करने की बात बताई थी और उस खास का नाम था मुकेश। बता दें, बीना रमानी ने ही मुकेश अग्रवाल को रेखा से मिलवाया था। मुकेश, रेखा के फैन थे और वो रेखा की हर फिल्म का डायलॉग जानते थे और देखते थे। बीना ने मुकेश से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, "वो कद में छोटे और सांवले थे, लेकिन जब हम उनसे बात करते तो बहुत अच्छे लगते थे।"
इतना ही नहीं, मुकेश, रेखा से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे और बीना ने उन्हें फोन पर मिलवाया। रेखा ने मुकेश से सिर्फ 2-3 मिनट बात की और फिर उनका नंबर ले लिया। इसके बाद उन्होंने बीना को अपना नंबर न देने के लिए कहा और खुद मुकेश को कॉल किया। फोन पर बातचीत के द्वारा दोनों के बीच रिश्ता आगे तो बढ़ा लेकिन रेखा को मुकेश के लुक्स पर थोड़ा संदेह था। बीना ने बताया, "ये अमिताभ बच्चन का नया विजन है।" उन्होंने रेखा को समझाया कि उन्हे सब भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बीना को लगता था कि शायद रेखा उस समय अपने दिल टूटने के दर्द से उबरने के लिए 'जुनूनी प्यार' चाहती थीं, जो उनकी हालत को सुधारने के लिए जरूरी था।
दरअसल , रेखा और मुकेश को एक-दूसरे के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था और बीना को उम्मीद थी कि उनके बीच और भी बातचीत होगी लेकिन अचानक पेपर और टीवी पर उनकी शादी की खबर देखकर वो हैरान रह गईं, लेकिन बीना ने सारा मामला संभालते हुए इस शादी को एक 'फैंटेसी' बताया, क्योंकि दोनों की जिंदगी दो अलग-अलग शहरों में बंटी हुई थी। रेखा का मुंबई की दुनिया में रम जाना और फिर दिल्ली में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था।
बता दें, रेखा से शादी के कुछ महिनें बाद ही मुकेश ने तलाक से पहले ही सुसाइड कर लिया, जिसका इल्जाम रेखा पर लगने लगा था। लंदन में हनीमून के कुछ महीनों बाद ही दोनों ने तलाक की अर्जी डाल दी थी, लेकिन तलाक होने से पहले ही मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर ली। इसके बाद उनकी मां ने रेखा पर आरोप लगाए और फिल्म इंडस्ट्री भी उनके खिलाफ हो गई। इन सब हुए घटनाओं पर रेखा ने एक इंटरव्यू में अपने दर्द को बयां किया और कहा, 'मैंने मुकेश को नहीं मारा।' इतना ही नहीं, तलाक के 14 साल बाद, रेखा ने सिमी ग्रेवाल के साथ बातचीत में पहली बार अपने इस अल्पकालिक विवाह के दर्द को शेयर किया और रेखा ने बताया कि कैसे वो सदमे, इनकार, गुस्से, आत्म-दया और अंत में स्वीकृति के दौर से गुजरीं है।
