रेखा की शादी का सच? दोस्त बीना रमानी ने खोले बॉलीवुड एक्ट्रेस की निजी जिंदगी के राज

बीना रमानी के मुताबिक रेखा का दिल अमिताभ बच्चन के लिए धड़कता था, जो पहले से ही जया बच्चन के साथ शादी के बंधन में थे। हालांकि, जैसे-जैसे अमिताभ राजनीति में एक्टिव हुए, उन्हें एहसास हुआ कि अमिताभ कभी भी इस रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। बीना ने आगे बताया कि इसी दौर में रेखा उनसे न्यूयॉर्क में मिली थीं और उन्होंने किसी खास से शादी करने की बात बताई थी और उस खास का नाम था मुकेश। बता दें, बीना रमानी ने ही मुकेश अग्रवाल को रेखा से मिलवाया था। मुकेश, रेखा के फैन थे और वो रेखा की हर फिल्म का डायलॉग जानते थे और देखते थे। बीना ने मुकेश से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, "वो कद में छोटे और सांवले थे, लेकिन जब हम उनसे बात करते तो बहुत अच्छे लगते थे।"