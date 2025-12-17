17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika Logo

बॉलीवुड

2025 में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए गए ये एक्टर्स, एक्सपर्ट ने नाकारा… दर्शकों ने उन्हीं को सिर आंखों पर बिठाया

Year Ender 2025: ‘क्रेजी’ में सोहम शाह से लेकर ‘होमबाउंड’ में विशाल जेठवा तक, यह रहीं साल की सबसे कम आंकी गई एक्टर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस। इनमें से एक फिल्म ऐसी भी है, जिसे ऑस्कर 2026 की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुई है।

4 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 17, 2025

underrated actors 2025

यह रहीं साल 2025 की सबसे कम आंकी गई एक्टर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस। (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

Year Ender 2025: साल 2025 अब खत्म होने ही वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं। अब सही समय है उन फिल्मों और कलाकारों को याद करने का, जिन्होंने भले ही ज्यादा चर्चा नहीं बटोरी, लेकिन दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। इस साल हमें ऐसे कई शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिले जो भावनाओं से भरे और बेहद असरदार थे। लेकिन शायद मेनस्ट्रीम के रडार में नहीं आए। इन कलाकारों ने सिर्फ किरदार नहीं निभाए, बल्कि उन्हें पूरी तरह जी लिया और अपनी एक्टिंग से फिल्मों को उम्मीद से ज्यादा मजबूत और यादगार बना दिया। तो आइए 2025 के सबसे नजरअंदाज किए गए लेकिन सच में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले एक्टर्स के बारे में जानते हैं।

‘स्टेलोन’ में अभिषेक बनर्जी

स्टेलोन में अभिषेक बनर्जी ने अपने करियर की सबसे गहरी और असरदार एक्टिंग में से एक दी। बिना ज्यादा बोले, सिर्फ अपने चेहरे, आंखों और शांत लम्हों से उन्होंने डर, गिल्ट और बेकरारी में टूट रहे एक आदमी को बेमिसाल तरीके से दिखाया। उनकी सादगी ही उनकी ताकत बनी उनकी हर खामोशी जो शब्दों से ज्यादा बोलती दिखी। ये ऐसा परफॉर्मेंस था जिसे और ज्यादा बात, तारीफ और पहचान मिलनी चाहिए थी।

‘क्रेजी’ में सोहम शाह

क्रेजी में सोहम शाह ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इस वन मैन वाली कहानी में उन्होंने मुश्किल और बदलती कहानी को बड़ी ही गहराई से निभाया। कभी उथल-पुथल, कभी पूरी पकड़ दोनों के बीच उनका बदला हुआ रूप उनका शानदार वर्सेटाइल टैलेंट दिखाता है। कहानी जितनी टेढ़ी थी, सोहम उतने ही सटीक और असरदार नजर आए, और दर्शक पूरी तरह उनमें खो गए। फिल्म की तारीफ तो खूब हुई, लेकिन उनकी एक्टिंग अब भी कम आंकी गई है, लेकिन असल में उन्हें और भी ज्यादा तारीफें और तालियां मिलनी चाहिए थीं।

‘Mrs.’ में सान्या मल्होत्रा

Mrs. में सान्या मल्होत्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो अपनी पीढ़ी की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने अपने किरदार को मासूमियत और हिम्मत के बेहतरीन मेल के साथ निभाया, जहां हर छोटी भावनात्मक झलक भी असर छोड़ती है। पहचान, फर्ज और अपनी चाहतों के बीच जूझती एक महिला का उनका यह चित्रण बेहद शानदार और दिल छू लेने वाला था। यह पूरी तरह सच्चा, सहज और हम सबके दिल के करीब रह गया।

‘सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव’ में आदर्श गौरव

सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव में आदर्श गौरव ने सादगी और सपनों से भरे छोटे शहर के एक नौजवान की मासूमियत और उम्मीदों को बेहद ईमानदारी से दिखाया। उनका अभिनय एक तरफ बेहद प्यारा है, तो दूसरी तरफ बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ। उन्होंने बड़ी आसानी से फिल्म की रूह, उसका दिल और उसकी हंसी को अपने कंधों पर उठाया है। ये उस तरह का प्रदर्शन है जो क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी याद रहता है और दिल में बस जाता है।

‘कांतारा चैप्टर 1’ में गुलशन देवैया

अपने दमदार और बदलते रहने वाले अभिनय के लिए मशहूर गुलशन देवैया कांतारा चैप्टर 1 में एक शांत लेकिन गहरी आग लेकर आए। उनके किरदार ने कहानी में रहस्य, गहराई और गंभीरता की एक अलग परत जोड़ दी, जिससे फिल्म का बड़ा पैमाना और भी मजबूत और दमदार लगा। उनका परफॉर्मेंस बेहद नियंत्रित, सधा हुआ और असरदार था, ऐसा जिसे फिल्म की चर्चा में कहीं ज्यादा जगह मिलनी चाहिए थी।

‘होमबाउंड’ में विशाल जेठवा

विशाल जेठवा हर बार अपनी एक्टिंग से सबको प्रभावित करते हैं, और होमबाउंड में उनका काम फिर दिखाता है कि वह कितने अच्छे एक्टर हैं। उनका अभिनय सच्चा और दिल छू लेने वाला है और इस साल की सबसे मजबूत परफॉर्मेंस में से एक रहा। उन्होंने जिस तरह अपने किरदार का दर्द, डर और उम्मीदों का संघर्ष दिखाया, वह बहुत गहरा असर छोड़ता है। उनका यह रोल देखने वाले के मन में बस जाता है, जो कि बेहद सादगी भरा और बहुत भावुक करने वाला है।

ताजा जानकारी के मुताबिक, आज 17 दिसंबर 2025 को खबर सामने आई है कि ये फिल्म ऑस्कर 2026 की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुई है।

2025 में कई शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलीं, लेकिन इन एक्टर्स ने कुछ अलग ही कमाल किया। दरअसल इनकी।परफॉर्मेंस में सच्चाई, गहराई और दिल से की गई एक्टिंग थी। बड़ी फिल्मों की भीड़ में भले ही इनके काम पर उतना ध्यान नहीं गया, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस इस साल की सबसे असरदार कहानियों में गिनी जाएंगी।

