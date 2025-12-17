2025 में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए गए ये एक्टर्स, एक्सपर्ट ने नाकारा… दर्शकों ने उन्हीं को सिर आंखों पर बिठाया

Year Ender 2025: साल 2025 अब खत्म होने ही वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं। अब सही समय है उन फिल्मों और कलाकारों को याद करने का, जिन्होंने भले ही ज्यादा चर्चा नहीं बटोरी, लेकिन दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। इस साल हमें ऐसे कई शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिले जो भावनाओं से भरे और बेहद असरदार थे। लेकिन शायद मेनस्ट्रीम के रडार में नहीं आए। इन कलाकारों ने सिर्फ किरदार नहीं निभाए, बल्कि उन्हें पूरी तरह जी लिया और अपनी एक्टिंग से फिल्मों को उम्मीद से ज्यादा मजबूत और यादगार बना दिया। तो आइए 2025 के सबसे नजरअंदाज किए गए लेकिन सच में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले एक्टर्स के बारे में जानते हैं।