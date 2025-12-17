Oscar 2026: भारत के लिए गुड न्यूज, 71 देशों को पीछे छोड़ टॉप-15 में शामिल हुई बॉलीवुड की ये फिल्म (इमेज सोर्स: करण जौहर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Oscar 2026: भारतीय सिनेमा ने एक बार फिर दुनिया के मंच पर दमदार दस्तक दी है। ऑस्कर 2026 की रेस में बॉलीवुड की फिल्म ‘होमबाउंड’ ने वो कर दिखाया है, जो पिछले कई सालों से सिर्फ एक सपना बना हुआ था। 86 देशों की फिल्मों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा में 71 देशों को पीछे छोड़ते हुए ‘होमबाउंड’ ने टॉप-15 में अपनी जगह बना ली है। यह फिल्म अब 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हो चुकी है।
ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर स्टारर इस फिल्म ने उम्मीद जगा दी है। वो ये कि क्या भारत का 24 साल का ऑस्कर इंतजार अब खत्म होने वाला है? आखिरी बार ‘लगान' (2001) में नॉमिनेशन मिला था।
फिल्ममेकर करण जौहर की खुशी साफ झलक रही है। पूरे देश की नजरें अब ‘होमबाउंड’ पर टिकी हैं, जो भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक पल साबित हो सकती है। फिल्ममेकर करण जौहर अपनी फिल्म ‘होमबाउंड’ को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा- ‘’होमबाउंड’ को 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। हम दुनिया भर से मिले जबरदस्त प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत आभारी हैं।”
निर्देशक ने अगले पोस्ट में लिखा- “मुझे शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि ‘होमबाउंड’ के सफर को लेकर मैं कितनी गर्वित, खुश और उत्साहित हूं। धर्मा मूवीज की फिल्मोग्राफी में इस खास और महत्वपूर्ण फिल्म का हिस्सा बनना हमारे लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। हमारे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मैं नीरज घायवान की दिल से शुक्रगुजार हूं। कान्स से लेकर ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट तक का यह सफर सच में बेहद शानदार रहा है। इस खूबसूरत फिल्म की पूरी कास्ट, क्रू और पूरी टीम को ढेर सारा प्यार। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। ‘होमबाउंड’ अब नेटफ्लिक्स इंडिया पर स्ट्रीम हो रही है।”
एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने मंगलवार को 12 कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की घोषणा की, जिसमें 'एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म', 'कास्टिंग', 'सिनेमैटोग्राफी', 'डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म', 'डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म', 'इंटरनेशनल फीचर फिल्म', 'लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म', 'मेकअप और हेयरस्टाइलिंग, म्यूजिक' (ओरिजिनल स्कोर), 'म्यूजिक' (ओरिजिनल गाना), 'साउंड और विजुअल इफेक्ट्स' शामिल हैं।
वहीं 'होमबाउंड' का मुकाबला 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म' कैटेगरी में अर्जेंटीना की 'बेलेन', ब्राजील की 'द सीक्रेट एजेंट', फ्रांस की 'इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट', जर्मनी की 'साउंड ऑफ फॉलिंग', इराक की 'द प्रेसिडेंट्स केक', जापान की 'कोकुहो', जॉर्डन की 'ऑल दैट'स लेफ्ट ऑफ यू', नॉर्वे की 'सेंटिमेंटल वैल्यू', फिलिस्तीन की 'फिलिस्तीन 36', साउथ कोरिया की 'नो अदर चॉइस', स्पेन की 'सिरत', स्विट्जरलैंड की 'लेट शिफ्ट', ताइवान की 'लेफ्ट-हैंडेड गर्ल' और ट्यूनीशिया की 'द वॉइस ऑफ हिंद रजब' से होगा।
इन सभी कैटेगरी में फाइनल नॉमिनीज की घोषणा 22 जनवरी, 2026 को होने की उम्मीद है। 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स 15 मार्च, 2026 को होने वाले हैं, जिसमें कॉमेडियन कोनन ओ'ब्रायन होस्ट के तौर पर वापसी करेंगे।
