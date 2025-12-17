निर्देशक ने अगले पोस्ट में लिखा- “मुझे शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि ‘होमबाउंड’ के सफर को लेकर मैं कितनी गर्वित, खुश और उत्साहित हूं। धर्मा मूवीज की फिल्मोग्राफी में इस खास और महत्वपूर्ण फिल्म का हिस्सा बनना हमारे लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। हमारे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मैं नीरज घायवान की दिल से शुक्रगुजार हूं। कान्स से लेकर ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट तक का यह सफर सच में बेहद शानदार रहा है। इस खूबसूरत फिल्म की पूरी कास्ट, क्रू और पूरी टीम को ढेर सारा प्यार। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। ‘होमबाउंड’ अब नेटफ्लिक्स इंडिया पर स्ट्रीम हो रही है।”