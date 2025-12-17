17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Oscar 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई बॉलीवुड की ये फिल्‍म, 71 देशों को पीछे छोड़ Top-15 में बनाई जगह

Oscar 2026: ऑस्कर 2026 की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटगरी में बॉलीवुड की एक फिल्म ने 71 देशों को पीछे छोड़ टॉप-15 में जगह बनाई है। कुल 86 देशों की फिल्में इस रेस में शामिल थीं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 17, 2025

Oscar 2026

Oscar 2026: भारत के लिए गुड न्यूज, 71 देशों को पीछे छोड़ टॉप-15 में शामिल हुई बॉलीवुड की ये फिल्म (इमेज सोर्स: करण जौहर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Oscar 2026: भारतीय सिनेमा ने एक बार फिर दुनिया के मंच पर दमदार दस्तक दी है। ऑस्कर 2026 की रेस में बॉलीवुड की फिल्म ‘होमबाउंड’ ने वो कर दिखाया है, जो पिछले कई सालों से सिर्फ एक सपना बना हुआ था। 86 देशों की फिल्मों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा में 71 देशों को पीछे छोड़ते हुए ‘होमबाउंड’ ने टॉप-15 में अपनी जगह बना ली है। यह फिल्म अब 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हो चुकी है।

ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर स्टारर इस फिल्म ने उम्मीद जगा दी है। वो ये कि क्या भारत का 24 साल का ऑस्कर इंतजार अब खत्म होने वाला है? आखिरी बार ‘लगान' (2001) में नॉमिनेशन मिला था।

फिल्ममेकर करण जौहर हुए गदगद

फिल्ममेकर करण जौहर की खुशी साफ झलक रही है। पूरे देश की नजरें अब ‘होमबाउंड’ पर टिकी हैं, जो भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक पल साबित हो सकती है। फिल्ममेकर करण जौहर अपनी फिल्म ‘होमबाउंड’ को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा- ‘’होमबाउंड’ को 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। हम दुनिया भर से मिले जबरदस्त प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत आभारी हैं।”

निर्देशक ने अगले पोस्ट में लिखा- “मुझे शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि ‘होमबाउंड’ के सफर को लेकर मैं कितनी गर्वित, खुश और उत्साहित हूं। धर्मा मूवीज की फिल्मोग्राफी में इस खास और महत्वपूर्ण फिल्म का हिस्सा बनना हमारे लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। हमारे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मैं नीरज घायवान की दिल से शुक्रगुजार हूं। कान्स से लेकर ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट तक का यह सफर सच में बेहद शानदार रहा है। इस खूबसूरत फिल्म की पूरी कास्ट, क्रू और पूरी टीम को ढेर सारा प्यार। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। ‘होमबाउंड’ अब नेटफ्लिक्स इंडिया पर स्ट्रीम हो रही है।”

इस दिन होगा 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स की घोषणा

एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने मंगलवार को 12 कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की घोषणा की, जिसमें 'एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म', 'कास्टिंग', 'सिनेमैटोग्राफी', 'डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म', 'डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म', 'इंटरनेशनल फीचर फिल्म', 'लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म', 'मेकअप और हेयरस्टाइलिंग, म्यूजिक' (ओरिजिनल स्कोर), 'म्यूजिक' (ओरिजिनल गाना), 'साउंड और विजुअल इफेक्ट्स' शामिल हैं।

वहीं 'होमबाउंड' का मुकाबला 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म' कैटेगरी में अर्जेंटीना की 'बेलेन', ब्राजील की 'द सीक्रेट एजेंट', फ्रांस की 'इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट', जर्मनी की 'साउंड ऑफ फॉलिंग', इराक की 'द प्रेसिडेंट्स केक', जापान की 'कोकुहो', जॉर्डन की 'ऑल दैट'स लेफ्ट ऑफ यू', नॉर्वे की 'सेंटिमेंटल वैल्यू', फिलिस्तीन की 'फिलिस्तीन 36', साउथ कोरिया की 'नो अदर चॉइस', स्पेन की 'सिरत', स्विट्जरलैंड की 'लेट शिफ्ट', ताइवान की 'लेफ्ट-हैंडेड गर्ल' और ट्यूनीशिया की 'द वॉइस ऑफ हिंद रजब' से होगा।

इन सभी कैटेगरी में फाइनल नॉमिनीज की घोषणा 22 जनवरी, 2026 को होने की उम्मीद है। 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स 15 मार्च, 2026 को होने वाले हैं, जिसमें कॉमेडियन कोनन ओ'ब्रायन होस्ट के तौर पर वापसी करेंगे।

ये भी पढ़ें

आंखों में आंसू… धर्मेंद्र के निधन के 22 दिन बाद सनी देओल का छलका दर्द, सामने आया वीडियो
बॉलीवुड
Sunny Deol Crying

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

करण जौहर

Published on:

17 Dec 2025 09:25 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Oscar 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई बॉलीवुड की ये फिल्‍म, 71 देशों को पीछे छोड़ Top-15 में बनाई जगह

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रेखा की शादी का सच? दोस्त बीना रमानी ने खोले बॉलीवुड एक्ट्रेस की निजी जिंदगी के राज

Mukesh Agarwal And Rekha Love Story
बॉलीवुड

एक पॉलिटिशियन का बेटा बना बॉलीवुड का ‘Ek Villain’, जानिए कैसे जमाई इंडस्ट्री में धाक!

Ritesh Deshmukh Birthday
मनोरंजन

2025 में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए गए ये एक्टर्स, एक्सपर्ट ने नाकारा… दर्शकों ने उन्हीं को सिर आंखों पर बिठाया

underrated actors 2025
बॉलीवुड

आंखों में आंसू… धर्मेंद्र के निधन के 22 दिन बाद सनी देओल का छलका दर्द, सामने आया वीडियो

Sunny Deol Crying
बॉलीवुड

जानिए कब और कहां रिलीज होगा सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ का आइकॉनिक सॉन्ग ‘संदेसे आते हैं 2.0’?

Border 2 Song
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.