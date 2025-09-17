Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

Homebound: पहले गोत्र पूछा फिर ऑफिस बॉय से बोला- हमारा बॉटल मत भरा करो… रोंगटे खड़े कर देगा 2 मिनट 52 सेकंड का ये ट्रेलर

Homebound Trailer Out: भेदभाव की सीमा जब किसी के साथ चरम पर पहुंच जाती है, तो वह किस तरह से रिएक्ट करने लगता है, इस बात की गवाही देगी फिल्म… 'होमबाउंड'

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 17, 2025

Homebound Trailer
'होमबाउंड' ट्रेलर का एक सीन

Homebound Trailer Release: वर्ण व्यवस्था की प्रथा काफी पुरानी है। यह वर्तमान काल में कैसे परिलक्षित हो रही है, ये तो जगजाहिर है। छुआछूत जैसी चीजें अब भी हो रही हैं। जबकि देश को आजाद हुए 78 साल हो चुकें है। गांव तो गांव शहर के बड़े-बड़े दफतरों में भी इस प्रकार की छुआछूत वाली घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। इसी को बयां करती है फिल्म 'होमबाउंड', जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

‘धड़क’ के बाद जाह्नवी-ईशान की जोड़ी एक बार फिर

‘धड़क’ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। जाह्नवी और ईशान ने इस फिल्म में शानदार अभिनय किया था। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आई थी, लेकिन क्या आपको पता है? दोनों ही स्टार्स एक बार फिर पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं। जी हां- फिल्म 'होमबाउंड' सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। मेकर्स ने बुधवार को इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया।

ये भी पढ़ें

वो एक्ट्रेस जिसने की 2 बार शादी, मिला प्यार में धोखा, गोविंदा संग भी जुड़ चुका है नाम
बॉलीवुड
Govinda-Neelam Kothari Love Story
'होमबाउंड' ट्रेलर का एक सीन

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए ट्रेलर के कैप्शन में लिखा गया, "हमारे दिल का एक टुकड़ा पेश कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये आपके दिल में जगह बना ले। होमबाउंड, ऑफिशियल ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है। फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।"

ट्रेलर की खासियत

यह ट्रेलर न सिर्फ दोस्ती की मिठास दिखाता है, बल्कि समाज की कड़वी सच्चाइयों को भी उजागर करता है। ट्रेलर की शुरुआत ही दिल जीत लेती है। उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में दो बचपन के दोस्त, चंदन कुमार (विशाल जेठवा) और मोहम्मद शोएब अली (ईशान खट्टर), पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते नजर आते हैं। दोनों का सपना पुलिस अधिकारी बनना है और इसके लिए दोनों मेहनत भी करते हैं।

ट्रेलर में भेदभाव की आग, बेरोजगारी का बोझ और पहचान की तलाश जैसे मुद्दे इतनी बेबाकी से उभरते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मस्ती-मजाक के पलों के बीच आंसू, और दोनों दोस्तों के बीच दोस्ती हर तूफान में बनी रहती है।

इस फिल्म में विशाल ने चंदन कुमार और ईशान ने मोहम्मद शोएब अली की भूमिका निभाई है, वहीं जाह्नवी फिल्म में सुधा भारती का किरदार निभा रही हैं। करण जौहर द्वारा निर्मित इस फिल्म में हर्षिका परमार भी अपनी अदाकारी का तड़का लगाने वाली हैं।

जानें कब होगी फिल्म रिलीज

करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी यह फिल्म 2025 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में पहले ही तारीफें बटोर चुकी है। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसने सबका ध्यान खींचा। यह फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

ये भी पढ़ें

त्रिशा कर मधु ने ‘बथता बथता’ गाने पर मचाई तबाही, धमाकेदार डांस वीडियो आया सामने
भोजपुरी
Trishakar Madhu Dance Video

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

17 Sept 2025 05:51 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Homebound: पहले गोत्र पूछा फिर ऑफिस बॉय से बोला- हमारा बॉटल मत भरा करो… रोंगटे खड़े कर देगा 2 मिनट 52 सेकंड का ये ट्रेलर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.