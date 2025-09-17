Homebound: पहले गोत्र पूछा फिर ऑफिस बॉय से बोला- हमारा बॉटल मत भरा करो… रोंगटे खड़े कर देगा 2 मिनट 52 सेकंड का ये ट्रेलर

Homebound Trailer Release: वर्ण व्यवस्था की प्रथा काफी पुरानी है। यह वर्तमान काल में कैसे परिलक्षित हो रही है, ये तो जगजाहिर है। छुआछूत जैसी चीजें अब भी हो रही हैं। जबकि देश को आजाद हुए 78 साल हो चुकें है। गांव तो गांव शहर के बड़े-बड़े दफतरों में भी इस प्रकार की छुआछूत वाली घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। इसी को बयां करती है फिल्म 'होमबाउंड', जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।