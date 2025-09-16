Patrika LogoSwitch to English

त्रिशा कर मधु ने ‘बथता बथता’ गाने पर मचाई तबाही, धमाकेदार डांस वीडियो आया सामने

Trishakar Madhu Dance Video: त्रिशा कर मधु का लेटेस्ट डांस वीडियो सामने आया है, जिसमें वह जोरदार ठुमके लगाते दिखाई दे रही हैं। गाने का नाम है… 'बथता बथता'

Saurabh Mall

Sep 16, 2025

Trishakar Madhu Dance Video
त्रिशा कर मधु का लेटेस्ट डांस वीडियो (सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Trishakar Madhu New Video: भोजपुरी सिनेमा की चर्चित एक्ट्रेस त्रिशा कर मधु सोशल मीडिया पर हमेशा छाई रहती हैं। मंगलवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक शानदार वीडियो शेयर किया, जिसने फैंस का दिल जीत लिया। इस वीडियो में त्रिशा अपने नए गाने 'बथता बथता' पर लिप-सिंक करती नजर आ रही हैं, और उनका अंदाज देखते ही बनता है!

लाल रंग की खूबसूरत साड़ी में त्रिशा का लुक कमाल का है। खुले बाल और उनके ग्लैमरस स्टाइल ने वीडियो को और भी आकर्षक बना दिया। गाने के हर बोल पर त्रिशा के डांस मूव्स और शानदार एक्सप्रेशन्स फैंस को दीवाना बना रहे हैं। हर लाइन के साथ उनका एनर्जी स्क्रीन पर आग लगा रही है!

वीडियो शेयर कर पोस्ट में लिखा…

त्रिशा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा- 'बथता बथता', बता दें ये गाना पहले ही सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। फैंस इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और त्रिशा की तारीफों के पुल बांध रहे हैं!

एक ने पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिखा, “आपकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं है।” किसी ने उन्हें 'गॉर्जियस' कहा, तो किसी ने उन्हें 'ब्यूटी क्वीन' का टैग दिया। ऐसे ही ढेरों कमेंट यूजर्स कर रहे हैं।

राकेश मिश्रा-नेहा राज ने गाया है 'बथता बथता' गाना

'बथाथा बथाथा' गाना, जिसे राकेश मिश्रा और नेहा राज ने गाया है। इसके बोल बिट्टू मिश्रा ने लिखे हैं और संगीत विक्की वॉक्स ने दिया है। इस गाने में खुद त्रिशा कर मधु ने परफॉर्म किया है और वीडियो का निर्देशन पवन पाल ने किया है।

एक्ट्रेस करती रहती हैं पोस्ट

इससे पहले भी त्रिशा कर ने एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें वह भोजपुरी गाने 'जवानी 4 दिन के' पर लिपसिंक कर नजर आईं। इस गाने को श्रृष्टि भारती ने गाया और इसके बोल इमरान भाई ने लिखे। गाने का संगीत अंकुश कुमार ने तैयार किया है और इसे डायरेक्ट आजाद खान ने किया है। इस वीडियो को भी फैंस ने जमकर प्यार दिया।

एक्ट्रेस की बात करें तो वह 'ए दूल्हा महाराज', 'कमर धके झूलअ', 'नदी बीचे कमरिया डोले', 'पहिले से जुठ बा', 'मन राखा मेहरारू के' और 'छोट बाटे लहंगा चोली' जैसे गानों के लिए मशहूर हैं।

