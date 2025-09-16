Patrika LogoSwitch to English

पिक्चर अभी बाकी है… टिकट सारे बिक गए; ‘सैयारा’ की लुटिया डुबो देगी ये गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म?

Tickets Sold Out In Just 2 Minutes: सैयारा को भी पीछे छोड़ देगी ये फिल्म… रिलीज से 9 दिन पहले सिर्फ 2 मिनट में ही बिक गए टिकट

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 16, 2025

'OG' Tickets SOLD OUT
पवन कल्याण की मोस्ट अवेटेड एक्शन फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' का पोस्टर

They Call Him OG Tickets Sold Out: मोहित सूरी की निर्देशन में बनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सैयारा' साल 2025 की सबसे बिग हिट फिल्म में से एक है। 45 करोड़ की लागत में बनी फिल्म (Saiyaara Box Office) ने अब तक 577 करोड़ की कमाई कर चुकी है। लेकिन खबर है इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने आ रही है एक ऐसी फिल्म जो ‘सैयारा’ की लुटिया डुबो देगी। ताजा जानकारी के मुताबिक रिलीज से 9 दिन पहले सिर्फ 2 मिनट में ही इस फिल्म के टिकट बिक गए।

रिलीज से पहले मचाया तहलका

पवन कल्याण की मोस्ट अवेटेड एक्शन फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' की रिलीज में अभी नौ दिन बाकी हैं, लेकिन इसका जादू पहले ही दुनिया भर में छा चुका है। मंगलवार को विदेशी बाजारों में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई, और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में IMAX स्क्रीन पर टिकट महज 2 मिनट में SOLD OUT हो गए! जी हां, पवन कल्याण के फैंस ने इस क्रेज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जमकर सेलिब्रेट किया।

एक फैन ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, “They Call HimOG ने इतिहास रच दिया। मेलबर्न के IMAX, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्क्रीन, पर प्रीमियर के टिकट 2 मिनट से भी कम समय में बिक गए!”

एक अन्य फैन ने बुकिंग प्लेटफॉर्म का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर कहा, "मेलबर्न IMAX SOLD OUT! पूरी दुनिया Pawan Kalyan फैन है।

ये उत्साह साफ दिखाता है कि 'ओजी' न सिर्फ पवन कल्याण के फैंस के लिए, बल्कि सिनेमा प्रेमियों के लिए भी एक ब्लॉकबस्टर धमाका साबित होने वाली है। क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ेगी? ये देखना अभी बाकी है।

बता दें आईमैक्स, मेलबर्न में दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीनों में से एक है, जिसमें लगभग 461 सीटें हैं।
ऐसे में भारी डिमांड को देखते हुए सिडनी और कोवेंट्री जैसे शहरों में अतिरिक्त शो जोड़े गए हैं। ये उत्साह साबित करता है कि पवन कल्याण का स्टारडम भारत ही नहीं, विदेशों में भी बुलंदियों पर है।

फिल्म का दिलचस्प सफर

सुजीत के निर्देशन में बनी 'दे कॉल हिम ओजी' पवन कल्याण की आखिरी कुछ फिल्मों में से एक हो सकती है। हाल ही में आंध्र प्रदेश विधानसभा में चुने गए और राज्य के उपमुख्यमंत्री बने पवन अब अपने राजनीतिक करियर पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि राजनीति में पूरी तरह उतरने से पहले उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है।

कहानी और स्टारकास्ट

'ओजी' एक धमाकेदार गैंगस्टर ड्रामा है, जिसमें पवन कल्याण ओजस गंभीरा (OG) नामक एक खतरनाक गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं। कहानी में वह 10 साल बाद मुंबई लौटता है ताकि एक अन्य क्राइम बॉस ओमी भाऊ (इमरान हाशमी) को ठिकाने लगा सके। इस फिल्म में प्रियंका मोहन भी अहम भूमिका में हैं, और यह इमरान हाशमी की तेलुगु सिनेमा में पहली फिल्म है।

tollywood

Published on:

16 Sept 2025 01:51 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / पिक्चर अभी बाकी है… टिकट सारे बिक गए; 'सैयारा' की लुटिया डुबो देगी ये गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म?

