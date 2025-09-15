पीयूष मिश्रा ने अनुराग कश्यप की ऑन कैमरा कर दी बेज्जती, मनोज बाजपेयी बोले- उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा…

हाल ही में न्यूज18 से बातचीत में मनोज ने खुलासा किया कि अनुराग उनके लिए एक फिल्म लिख रहे थे, पर बात बिगड़ गई। अनुराग हाल ही में मनोज की फिल्म 'जुगनुमा' के प्रेजेंटर बने हैं। मनोज ने हल्के-फुल्के अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि अनुराग अब "बच्चे से जवान" हो गए हैं, लेकिन उनकी चिढ़ाने की आदत नहीं गई। मनोज ने मजाक में कहा कि वो एक दिन डायरेक्टर बनकर अनुराग को खराब रोल में कास्ट करेंगे और एक्टिंग की मुश्किलें दिखाएंगे, उसकी जिंदगी नर्क बना देना चाहता हूं। मैं उसे यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि एक्टिंग, जिससे वह इन दिनों साउथ सिनेमा में पैसे कमा रहा है, बच्चों का खेल नहीं है।’