बॉलीवुड

पीयूष मिश्रा ने अनुराग कश्यप की ऑन कैमरा कर दी बेज्जती, मनोज बाजपेयी बोले- उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा…

पीयूष मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिसमें वह अनुराग कश्यप की खिंचाई करते नजर आ रहे हैं। इसके ठीक बाद मनोज बाजपेयी का बयान सामने आया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 15, 2025

Manoj Bajpaye- Anurag Kashyap-piyush mishra
पीयूष मिश्रा, अनुराग कश्यप और मनोज बाजपेयी

पीयूष मिश्रा और अनुराग कश्यप की दोस्ती पुरानी है, और उनकी नोकझोंक वाला एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ‘ह्यूमन्स ऑफ सिनेमा’ के इंटरव्यू में पीयूष ने अनुराग की फिल्मों की खुलकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि अनुराग शुरू में तो शानदार फिल्म बनाते हैं, लेकिन जैसे ही लगता है कि फिल्म अच्छी बन रही है, तो वे दूसरा हिस्सा बिगाड़ देते हैं। पता नहीं इसको क्या दिक्कत है? इसको लगता है आधी फिल्म बढ़िया बन रही है तो इसको बिगाड़ के देखते हैं। इसके अंदर ये ऐब है।

अच्छी फिल्में भी बिगाड़ देते हैं अनुराग

पीयूष ने आगे बताया कि उन्हें 'गुलाल' का सेकेंड हाफ बिल्कुल पसंद नहीं, और 'देव डी' का पहला हिस्सा क्लासिक होने के बावजूद अनुराग ने उसे भी खराब कर दिया। 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में भी यही हुआ। मनोज बाजपेयी ने भी हंसते हुए सहमति जताई और मजाक में कहा कि 'इमोशनल अत्याचार' में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैमियो ने 'देव डी' को कुछ हद तक बचा लिया। पीयूष का कहना है कि अनुराग की फिल्में शुरू में कमाल की होती हैं, लेकिन फिर "कुछ अजीब" हो जाती हैं।

मनोज बाजपेयी ने तोड़ी चुप्पी

मनोज बाजपेयी और अनुराग कश्यप की दोस्ती 'सत्या' के दिनों से चली आ रही है, जहां अनुराग स्क्रिप्ट राइटर थे और मनोज ने भिकू म्हात्रे का आइकॉनिक रोल निभाया। दोनों के बीच क्रिएटिव टकराव हमेशा रहे, खासकर भिकू की मौत पर। 'शूल', 'कौन' और फिर 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में दोनों ने साथ काम किया, लेकिन इसके बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट साथ नहीं हुआ।

हाल ही में न्यूज18 से बातचीत में मनोज ने खुलासा किया कि अनुराग उनके लिए एक फिल्म लिख रहे थे, पर बात बिगड़ गई। अनुराग हाल ही में मनोज की फिल्म 'जुगनुमा' के प्रेजेंटर बने हैं। मनोज ने हल्के-फुल्के अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि अनुराग अब "बच्चे से जवान" हो गए हैं, लेकिन उनकी चिढ़ाने की आदत नहीं गई। मनोज ने मजाक में कहा कि वो एक दिन डायरेक्टर बनकर अनुराग को खराब रोल में कास्ट करेंगे और एक्टिंग की मुश्किलें दिखाएंगे, उसकी जिंदगी नर्क बना देना चाहता हूं। मैं उसे यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि एक्टिंग, जिससे वह इन दिनों साउथ सिनेमा में पैसे कमा रहा है, बच्चों का खेल नहीं है।’

Bollywood News

Published on:

15 Sept 2025 07:32 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पीयूष मिश्रा ने अनुराग कश्यप की ऑन कैमरा कर दी बेज्जती, मनोज बाजपेयी बोले- उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा…

