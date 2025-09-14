हेमा मालिनी हो गईं थीं परेशान, ‘ड्रीम गर्ल’ का एक ऐसा सच जिसे आज भी नहीं जानते लोग

'शोले' की अभिनेत्री ने याद करते हुए कहा, "तमिल फिल्म का एक ऑफर आया था। मैंने काम शुरू कर दिया। लेकिन किसी तरह विषय-वस्तु अच्छी नहीं थी। क्योंकि उन दिनों कोई एक्टिंग स्कूल नहीं था। इसलिए, मैं इस अभिनय क्षेत्र में बिल्कुल नई थी। मैं सिर्फ नृत्य जानती थी। नृत्य के जरिए, मैं जो भी हाव-भाव करती या जो भी संवाद बोलती, वह वैसा ही होता था। लेकिन किसी तरह उन्हें लगा कि मैं बहुत सही नहीं हूं। और मैं बहुत पतली थी। पतली कहूँ या पतली। मुझे नहीं पता। मैं बहुत पतली थी।"