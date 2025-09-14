Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

हेमा मालिनी हो गईं थीं परेशान, ‘ड्रीम गर्ल’ का एक ऐसा सच जिसे आज भी नहीं जानते लोग

Hema Malini Story: ‘ड्रीम गर्ल’ को आज भी इस बात का पछतावा है कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बहुत…

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 14, 2025

Hema Malini
हेमा मालिनी की पुरानी तस्वीर (सोर्स: एक्स)

Hema Malini Struggle Story: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपने करियर के शुरुआती दिनों की एक दिलचस्प कहानी साझा की, जिसमें उन्हें एक तमिल फिल्म से सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि वह 'बेहद पतली' थीं।

टॉक शो ‘जीना इसी का नाम है में’ हेमा ने खुलकर बताया कि कैसे उनके करियर की शुरुआत में एक तमिल फिल्म में काम करने का मौका मिला था। उन्होंने उत्साह के साथ शूटिंग शुरू की, लेकिन जल्द ही सपना टूट गया। क्योंकि सबसे बड़ी वजह थी उनका पतला कद-काठी, जिसे उस दौर में हीरोइन के लिए उपयुक्त नहीं माना गया।

हालांकि इस रिजेक्शन ने हेमा को शुरुआत में निराश किया, लेकिन उन्होंने इसे एक सबक की तरह लिया। इस अनुभव ने उन्हें और मजबूत बनाया, और वह आगे चलकर बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' बनकर उभरीं।

ये भी पढ़ें

संजय दत्त ने लूटी महफिल, 26 साल पुराना आइकॉनिक डायलॉग हुआ वायरल
बॉलीवुड
Sanjay Dutt Vaastav

एक्ट्रेस ने बताई आपबीती

'शोले' की अभिनेत्री ने याद करते हुए कहा, "तमिल फिल्म का एक ऑफर आया था। मैंने काम शुरू कर दिया। लेकिन किसी तरह विषय-वस्तु अच्छी नहीं थी। क्योंकि उन दिनों कोई एक्टिंग स्कूल नहीं था। इसलिए, मैं इस अभिनय क्षेत्र में बिल्कुल नई थी। मैं सिर्फ नृत्य जानती थी। नृत्य के जरिए, मैं जो भी हाव-भाव करती या जो भी संवाद बोलती, वह वैसा ही होता था। लेकिन किसी तरह उन्हें लगा कि मैं बहुत सही नहीं हूं। और मैं बहुत पतली थी। पतली कहूँ या पतली। मुझे नहीं पता। मैं बहुत पतली थी।"

"दक्षिण के दर्शकों के लिए, आप जानते हैं, उन दिनों की अभिनेत्रियां काफी स्वस्थ किस्म की होती थीं। मैं ऐसी नहीं थी। तो, यही कमी थी। इसलिए, अच्छा हुआ कि मैंने वह काम नहीं किया। लेकिन उस समय, मैं सोच रही थी कि मैंने यह काम क्यों किया? इतने सारे ऑफर आए। क्योंकि यह मेरे लिए एक असफलता जैसा था। मैं नहीं कर सकती थी। उन्होंने मुझे और इस सब को अस्वीकार कर दिया। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ।"

फारूक शेख द्वारा होस्ट किए गए इस सेलिब्रिटी टॉक शो में हेमा मालिनी के उल्लेखनीय सफर को याद किया गया, जहां उनके परिवार और दोस्तों ने उनकी अनुशासित जीवनशैली और नृत्य के प्रति अटूट प्रेम पर प्रकाश डाला। इस एपिसोड में जीतेंद्र और धर्मेंद्र जैसी जानी-मानी हस्तियों के मार्मिक संदेश भी शामिल थे, जिससे यह अभिनेत्री के लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि बन गया।

ये भी पढ़ें

बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल के रूमर्ड एक्स-बॉयफ्रेंड का कच्चा चिट्ठा वायरल, सनसनीखेज ऑडियो क्लिप और फोटोज आये सामने
TV न्यूज
Tanya Mittal ex-boyfriend Balraj Singh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

हेमा मालिनी

Published on:

14 Sept 2025 07:56 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हेमा मालिनी हो गईं थीं परेशान, ‘ड्रीम गर्ल’ का एक ऐसा सच जिसे आज भी नहीं जानते लोग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.