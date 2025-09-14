हेमा मालिनी हो गईं थीं परेशान, ‘ड्रीम गर्ल’ का एक ऐसा सच जिसे आज भी नहीं जानते लोग

Hema Malini Struggle Story: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपने करियर के शुरुआती दिनों की एक दिलचस्प कहानी साझा की, जिसमें उन्हें एक तमिल फिल्म से सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि वह 'बेहद पतली' थीं।
टॉक शो ‘जीना इसी का नाम है में’ हेमा ने खुलकर बताया कि कैसे उनके करियर की शुरुआत में एक तमिल फिल्म में काम करने का मौका मिला था। उन्होंने उत्साह के साथ शूटिंग शुरू की, लेकिन जल्द ही सपना टूट गया। क्योंकि सबसे बड़ी वजह थी उनका पतला कद-काठी, जिसे उस दौर में हीरोइन के लिए उपयुक्त नहीं माना गया।
हालांकि इस रिजेक्शन ने हेमा को शुरुआत में निराश किया, लेकिन उन्होंने इसे एक सबक की तरह लिया। इस अनुभव ने उन्हें और मजबूत बनाया, और वह आगे चलकर बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' बनकर उभरीं।
'शोले' की अभिनेत्री ने याद करते हुए कहा, "तमिल फिल्म का एक ऑफर आया था। मैंने काम शुरू कर दिया। लेकिन किसी तरह विषय-वस्तु अच्छी नहीं थी। क्योंकि उन दिनों कोई एक्टिंग स्कूल नहीं था। इसलिए, मैं इस अभिनय क्षेत्र में बिल्कुल नई थी। मैं सिर्फ नृत्य जानती थी। नृत्य के जरिए, मैं जो भी हाव-भाव करती या जो भी संवाद बोलती, वह वैसा ही होता था। लेकिन किसी तरह उन्हें लगा कि मैं बहुत सही नहीं हूं। और मैं बहुत पतली थी। पतली कहूँ या पतली। मुझे नहीं पता। मैं बहुत पतली थी।"
"दक्षिण के दर्शकों के लिए, आप जानते हैं, उन दिनों की अभिनेत्रियां काफी स्वस्थ किस्म की होती थीं। मैं ऐसी नहीं थी। तो, यही कमी थी। इसलिए, अच्छा हुआ कि मैंने वह काम नहीं किया। लेकिन उस समय, मैं सोच रही थी कि मैंने यह काम क्यों किया? इतने सारे ऑफर आए। क्योंकि यह मेरे लिए एक असफलता जैसा था। मैं नहीं कर सकती थी। उन्होंने मुझे और इस सब को अस्वीकार कर दिया। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ।"
फारूक शेख द्वारा होस्ट किए गए इस सेलिब्रिटी टॉक शो में हेमा मालिनी के उल्लेखनीय सफर को याद किया गया, जहां उनके परिवार और दोस्तों ने उनकी अनुशासित जीवनशैली और नृत्य के प्रति अटूट प्रेम पर प्रकाश डाला। इस एपिसोड में जीतेंद्र और धर्मेंद्र जैसी जानी-मानी हस्तियों के मार्मिक संदेश भी शामिल थे, जिससे यह अभिनेत्री के लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि बन गया।