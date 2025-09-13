बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल के रूमर्ड एक्स-बॉयफ्रेंड का कच्चा चिट्ठा वायरल, सनसनीखेज ऑडियो क्लिप और फोटोज आया सामने

इस मामले में नया मोड़ तब आया, जब अभिनेत्री जोया खान, जो बलराज के साथ रिलेशनशिप में होने का दावा करती हैं, ने एक ऑडियो क्लिप सार्वजनिक की। इस क्लिप में बलराज और जोया के बीच तीखी बहस सुनाई देती है, जिसमें बलराज कथित तौर पर एक धर्म के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करते हैं। इस ऑडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया और बलराज के खिलाफ धार्मिक असंवेदनशीलता और उत्पीड़न के आरोपों को हवा दी। बलराज की चैट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

