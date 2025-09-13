बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल के रूमर्ड एक्स-बॉयफ्रेंड का कच्चा चिट्ठा वायरल, सनसनीखेज ऑडियो क्लिप और फोटोज आया सामने

Tanya Mittal Ex-Boyfriend Arrested: बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के कथित पूर्व-प्रेमी और यूट्यूबर बलराज सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है उनकी चौंकाने वाली गिरफ्तारी। रिपोर्ट के अनुसार, गोरेगांव वेस्ट पुलिस ने बलराज को मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया। उन पर एक खास धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का गंभीर आरोप है।
इस मामले में नया मोड़ तब आया, जब अभिनेत्री जोया खान, जो बलराज के साथ रिलेशनशिप में होने का दावा करती हैं, ने एक ऑडियो क्लिप सार्वजनिक की। इस क्लिप में बलराज और जोया के बीच तीखी बहस सुनाई देती है, जिसमें बलराज कथित तौर पर एक धर्म के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करते हैं। इस ऑडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया और बलराज के खिलाफ धार्मिक असंवेदनशीलता और उत्पीड़न के आरोपों को हवा दी। बलराज की चैट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
बलराज पहले भी तान्या मित्तल के साथ अपने कथित रिश्ते को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन्होंने तान्या पर फर्जी छवि पेश करने और उनके वीडियो का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। हालांकि, बाद में बलराज ने यह भी स्पष्ट किया था कि उन्होंने कभी तान्या को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बताया। अब जोया खान के आरोपों और उनकी गिरफ्तारी ने इस कहानी में नया ड्रामा जोड़ दिया है।
पुलिस के अनुसार, बलराज पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई। जोया द्वारा शेयर किया गया ऑडियो इस मामले का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इस घटना ने न केवल बलराज की छवि को प्रभावित किया है, बल्कि बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के आसपास के विवादों को भी और हवा दी है।
यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस और यूजर्स इस ऑडियो क्लिप और बलराज की गिरफ्तारी को लेकर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं। जहां कुछ लोग जोया के दावों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ इसे महज पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं।