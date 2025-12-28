सगाई की खबरें बनीं…, जब करिश्मा कपूर को गले लगाकर जया बच्चन ने कहा था बहू

जया बच्चन और करिश्मा कपूर की फोटोज। (फोटो सोर्स: therealkarismakapoor and jaya_bachchan_)
Jaya Bachchan Viral Video: जया बच्चन इन दिनों पैपराजी को भला-बुरा बोलने के चलते चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं। जया बच्चन आये दिन अपने बयानों या बर्ताव की वजह से ट्रोल होती रहती हैं। वहीं, अगर करिश्मा कपूर की बात की जाए तो इन दिनों एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ और एक्स हसबैंड की 30000 करोड़ की संपत्ति के कोर्ट केस को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच दोनों का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जया बच्चन और करिश्मा कपूर एक दूसरे को गले लगाती हुई नजर आ रहीं हैं। इस वीडियो में बच्चन परिवार भी नजर आ रहा है। अपनी बहू कहते हुए नजर आ रही हैं।
आपको बता दें कि ये वीडियो 2001 का अमिताभ बच्चन के 60वें बर्थडे इवेंट का है। और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जया बच्चन खुशी से करिश्मा कपूर को अपनी होने वाली बहू कहकर स्टेज पर बुलाती हुई दिख रही हैं। इसके साथ ही वो कहती हैं कि बच्चन और नंदा परिवार अब कपूर खानदान को भी अपने परिवार का हिस्सा बनाने वाले हैं। और करिश्मा कपूर मेरी होने वाली बहू है।' इसके आगे वो कह रही हैं, 'बबीता कपूर और रणधीर कपूर के साथ हम अपनी होने वाली बहू करिश्मा कपूर का भी स्वागत करते हैं।' इस प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन के अलावा नव्या नवेली नंदा भी दिखाई दे रही हैं। इस दौरान अनाउंसमेंट करते हुए न केवल करिश्मा को अपनी होने वाली बहू बताया, बल्कि कहा था, "यह अभिषेक की ओर से उसके पिता के 60वें बर्थडे पर पेरेंट्स के लिए गिफ्ट है।" जया ने करिश्मा को स्टेज पर बुलाकर Kiss किया था… और फिर करिश्मा ने उनको गले भी लगाया।
सोशल मीडिया पर इस वीडियो पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा गया, 'सगाई हुई खबरें बनीं… साल 2002 में अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की ऑफिशियल इंगेजमेंट हुई थी। ये सगाई बच्चन परिवार के घर पर एक प्राइवेट फैमिली फंक्शन था, जिसमें बच्चन और कपूर फैमिली के मेंबर्स मौजूद थे। कुछ महीनों बाद सगाई टूट गई। इसके पीछे फैमिली एक्सपेर्टेशन, प्रर्सनल डिफरेंस और करियर से जुड़े कारण बताए जाते हैं।'
बता दें कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन का रिश्ता टूटने के बाद करिश्मा ने 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली थी और शादी के 13 साल बाद ही दोनों का तलाक भी हो गया था और इसी साल संजय कपूर का निधन हुआ है। वहीं, अभिषेक ने 20 अप्रैल, 2007 को ऐश्वर्या राय के साथ 7 फेरे लिए। जहां करिश्मा कपूर के 2 बच्चे समायरा और कियान हैं. वहीं, अभिषेक और ऐश्वर्या की बेटी हैं आराध्या।
वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए, एक ने लिखा, 'फिर अगले दिन मोहल्ले में ऐश्वर्या आई'।
वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, 'शायद करिश्मा की किस्मत अच्छी थी, जो बच गई इन से। एक यूजर ने लिखा, तब से लेकर अब तक अंदर गुस्सा रखे हुए है।
