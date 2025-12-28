सगाई की खबरें बनीं…, जब करिश्मा कपूर को गले लगाकर जया बच्चन ने कहा था बहू

आपको बता दें कि ये वीडियो 2001 का अमिताभ बच्चन के 60वें बर्थडे इवेंट का है। और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जया बच्चन खुशी से करिश्मा कपूर को अपनी होने वाली बहू कहकर स्टेज पर बुलाती हुई दिख रही हैं। इसके साथ ही वो कहती हैं कि बच्चन और नंदा परिवार अब कपूर खानदान को भी अपने परिवार का हिस्सा बनाने वाले हैं। और करिश्मा कपूर मेरी होने वाली बहू है।' इसके आगे वो कह रही हैं, 'बबीता कपूर और रणधीर कपूर के साथ हम अपनी होने वाली बहू करिश्मा कपूर का भी स्वागत करते हैं।' इस प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन के अलावा नव्या नवेली नंदा भी दिखाई दे रही हैं। इस दौरान अनाउंसमेंट करते हुए न केवल करिश्मा को अपनी होने वाली बहू बताया, बल्कि कहा था, "यह अभिषेक की ओर से उसके पिता के 60वें बर्थडे पर पेरेंट्स के लिए गिफ्ट है।" जया ने करिश्मा को स्टेज पर बुलाकर Kiss किया था… और फिर करिश्मा ने उनको गले भी लगाया।