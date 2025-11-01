Birthday Special: पहले मॉडलिंग असाइनमेंट से लेकर, पहले बॉयफ्रेंड तक, जानिये ऐश्वर्या राय बच्चन के अनसुने किस्से

ऐश्वर्या राय का जन्म और परवरिश मैंगलोर में हुआ। उनके पिता कृष्णराज राय आर्मी या मैरीन बायोलिजिस्ट थे। ऐश्वर्या जब मिडिल स्कूल में थी, पापा का ट्रांसफर मुंबई हो गया। यह पूरे परिवार के लिए बेहद अच्छा साबित हुआ। मुंबई ने ऐश्वर्या की प्रतिभा को और निखारा। बचपन में स्कूली दिनों में ऐश ने पांच साल तक भरतनाट्यम का प्रशिक्षण लिया, कुछ समय तक शास्त्रीय संगीत भी सीखा। 1999 में दिए अपने एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने कहा था कि दक्षिण भारत में हर लड़की अपने स्कूली दिनों में संगीत और नृत्य सीखती है। यह इसलिए भी जरूरी है कि हमारा रिश्ता अपनी जड़ों से जुड़े। इसके अलावा नृत्य आपके भीतर ग्रेस लाता है। मुझे इसका बहुत फायदा मिला जब मुझे फिल्मों में नाचने का मौका मिला। पढ़ाई में बेहद कुशल ऐश्वर्या अपने पापा के कहने पर एक डॉक्टर बनना चाहती थी। पर आठवीं में आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे मेडिकल में नहीं, बल्कि इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं।