Humanoid: क्रिसमस-न्यू ईयर से पहले रोबोट्स ने मचाया धमाल, एक कार्यक्रम में कर दिया कुछ ऐसा, देखते रह गए…

Humanoid Robots Dance: दुनिया भर में क्रिसमस और न्यू ईयर की जोर-शोर से तैयारियाँ की जा रही हैं। इससे पहले ही चीन के चेंगदू शहर में हाल ही में एक अनोखा कॉन्सर्ट हुआ, जहाँ यूनिट्री जी1 ह्यूमनॉइड रोबोट्स (Unitree G1 Robot) ने स्टेज पर धूम मचा दी। इन रोबोट्स ने चीनी-अमेरिकी सिंगर वांग लेहॉम के साथ 'बेस्ट प्लेस टूर' (Wang Leehom Concert) में परफॉर्म किया। रोबोट्स के शानदार डांस मूव्स (Humanoid Robots Dance)ने दर्शकों को हैरान कर दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।