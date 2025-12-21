21 दिसंबर 2025,

विदेश

Humanoid: क्रिसमस-न्यू ईयर से पहले रोबोट्स ने मचाया धमाल, एक कार्यक्रम में कर दिया कुछ ऐसा, देखते रह गए…

Robotics: सुरीले गायक वांग लेहॉम के कॉन्सर्ट में यूनिट्री G1 रोबोट्स ने शानदार हिप-हॉप डांस और बैकफ्लिप्स करके सबको चौंका दिया। एलन मस्क ने भी इस वीडियो को 'इंप्रेसिव' बताते हुए शेयर किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 21, 2025

Humanoid Robots Dance

ह्यूमनॉइड रोबोट्स डांस करते हुए। (फोटो: AI Generated)

Humanoid Robots Dance: दुनिया भर में क्रिसमस और न्यू ईयर की जोर-शोर से तैयारियाँ की जा रही हैं। इससे पहले ही चीन के चेंगदू शहर में हाल ही में एक अनोखा कॉन्सर्ट हुआ, जहाँ यूनिट्री जी1 ह्यूमनॉइड रोबोट्स (Unitree G1 Robot) ने स्टेज पर धूम मचा दी। इन रोबोट्स ने चीनी-अमेरिकी सिंगर वांग लेहॉम के साथ 'बेस्ट प्लेस टूर' (Wang Leehom Concert) में परफॉर्म किया। रोबोट्स के शानदार डांस मूव्स (Humanoid Robots Dance)ने दर्शकों को हैरान कर दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

क्या रोबोट वाकई डांस कर सकते हैं ?

अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या रोबोट डांस कर सकते हैं? इसक जवाब है हां, बिल्कुल! यूनिट्री जी1 जैसे आधुनिक रोबोट्स डांस कर सकते हैं। वे म्यूजिक के बीट पर सिंक्रोनाइज्ड मूव्स करते हैं। चेंगदू कॉन्सर्ट में 6 रोबोट्स ने इंसानों के साथ मिल कर परफॉर्म किया। उन्होंने बिना गिरे कॉम्प्लेक्स स्टेप्स, जैसे वेबस्टर फ्लिप (एक प्रकार का बैकफ्लिप), कर दिखाया। यह AI, सेंसर और प्रोग्रामिंग की ताकत दिखाता है।

हिप-हॉप स्टाइल में डांस क्या होता है ?

हिप-हॉप डांस स्ट्रीट कल्चर से आता है। इसमें तेज बीट्स पर बॉडी मूवमेंट, ब्रेकडांस, पॉपिंग, लॉकिंग और फ्लिप्स शामिल होते हैं। चेंगदू में रोबोट्स ने हिप-हॉप स्टाइल में डांस किया। वे बैगी पैंट्स और स्पार्कलिंग शर्ट्स में इंसानों के साथ स्टेज पर आए। उनके मूव्स इतने स्मूथ थे कि दर्शक रोबोट्स को इंसान समझ बैठे। यह परफॉर्मेंस 'ओपन फायर' गाने पर हुआ, जहां रोबोट्स ने सिंगर के साथ सिंक में डांस किया।

एलन मस्क ने वीडियो क्यों शेयर किया ?

स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने इस वीडियो को X (ट्विटर) पर शेयर किया। उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा – "Impressive"। मस्क की अपनी कंपनी टेस्ला ऑप्टिमस रोबोट बना रही है। यूनिट्री जी1 की परफॉर्मेंस देख कर वे बहुत प्रभावित हुए। यह रोबोटिक्स फील्ड में चीन और अमेरिका के बीच कॉम्पिटिशन दिखाता है। मस्क का शेयर करने से वीडियो और ज्यादा वायरल हुआ।

लोगों की प्रतिक्रिया और भविष्य

बहरहाल रोबोट्स को डांस करते हुए देख कर नेटिजन्स ने इसे "फ्यूचरिस्टिक" और "वाह!" कहा। कई यूजर्स ने कहा कि रोबोट्स अब एंटरटेनमेंट में इंसानों को टक्कर दे रहे हैं। यह चीन की रोबोटिक्स प्रोग्रेस का बड़ा उदाहरण है। यूनिट्री कंपनी घरों में भी ऐसे रोबोट्स लाने की प्लानिंग कर रही है। यह घटना बताती है कि रोबोट्स अब सिर्फ फैक्ट्री में नहीं, बल्कि स्टेज पर भी स्टार बन सकते हैं।

