Aishwarya Rai Bachchan Beauty Tips: Old Is Gold है ऐश्वर्या राय का ये 2 पुराना Beauty Secret, ग्लोइंग फेस के लिए जानिए आज भी है कारगर

Aishwarya Rai Bachchan Beauty Tips: कल ऐश्वर्या राय अपना 51वां जन्मदिन मनाने वाली हैं, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी उनकी असली उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। ऐसे में साल 2023 के एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने अपनी एवरग्रीन ब्यूटी का राज बताया था

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 31, 2025

Aishwarya Rai Bachchan Beauty Tips, Aishwarya Rai Bachchan , Aishwarya Rai Bachchan photo,

Aishwarya Rai home beauty remedies|फोटो सोर्स – aishwaryaraibachchan_arb/Instagram

Aishwarya Rai Bachchan Beauty Tips: खूबसूरती की बात हो और ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम न आए, ऐसा होना मुश्किल है। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी स्किन की नैचुरल चमक और फ्रेशनेस देखकर हर कोई यही सोचता है आखिर उनका सीक्रेट क्या है? कल ऐश्वर्या राय अपना 51वां जन्मदिन मनाने वाली हैं, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी उनकी असली उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। ऐसे में साल 2023 के एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने अपनी एवरग्रीन ब्यूटी का राज बताया था। उनका कहना है कि उनकी ब्यूटी रूटीन किसी महंगे प्रोडक्ट पर नहीं, बल्कि कुछ पुराने और सिंपल तरीकों पर आधारित है। इनमें से दो ऐसे ट्रिक हैं, जो सालों से उनके फेवरेट हैं और आज भी उतने ही असरदार साबित होते हैं।

हाइड्रेटेड रहना और साफ-सफाई बनाए रखना

साल 2023 में Harper’s Bazaar UK को दिए एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने बताया था कि खूबसूरती की शुरुआत अंदर से होती है। उन्होंने कहा, “सबसे आसान और असरदार चीज है हाइड्रेटेड रहना और साफ रहना। अगर ये दोनों चीजें सही हैं, तो आधा काम तो अपने आप हो जाता है। जब आप अंदर से हेल्दी होते हैं, तो बाहर की चमक अपने आप आ जाती है।”यानी, दिनभर पर्याप्त पानी पीना और स्किन की सफाई पर ध्यान देना ही ऐश्वर्या की ब्यूटी का असली राज है।

हाइड्रेटेड रहने के लिए आप क्या पी सकते हैं

  • सादा पानी – सबसे अच्छा और आसान विकल्प। दिन में8 - 10 गिलास पिएं।
  • नींबू पानी (निम्बू पानी) – विटामिन C देता है और स्वाद बढ़ाता है।
  • नारियल पानी – प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर, गर्मियों में बेस्ट।
  • छाछ (बटरमिल्क) – पाचन सुधारता है और ठंडक देता है।
  • हर्बल टी (बिना कैफीन) – पुदीना, अदरक या सौंफ की चाय।
  • फलों का जूस (ताजा) – संतरा, अनानास, तरबूज का जूस (बिना चीनी)।
  • दूध या दही की लस्सी – प्रोटीन और हाइड्रेशन दोनों देती है।
  • खीरा-नींबू का इन्फ्यूज्ड पानी – सादे पानी में स्वाद और पोषण जोड़ें।

मॉइस्चराइजिंग

एक्ट्रेस ने बताया कि मॉइस्चराइजिंग उनके लिए एक लाइफस्टाइल बन चुका है। वह कहती हैं,
“मैंने बहुत कम उम्र से काम शुरू किया, इसलिए मॉइस्चराइजर लगाना मेरी आदत बन गई। चाहे शूटिंग का दिन हो या छुट्टी, मैं सुबह और रात दोनों समय अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना नहीं भूलती।”यह सिंपल सी आदत उनकी स्किन को हमेशा सॉफ्ट, हेल्दी और नेचुरली ग्लोइंग बनाए रखती है।

मॉइस्चराइजर बनाने का घरेलू तरीका


अगर आप चाहें तो अपनी स्किन पर घर में बना मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, जो त्वचा के लिए असरदार साबित हो सकता है। एक चम्मच शिया बटर को हल्का गर्म करें, इसमें दो चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं और अच्छे से फेंटें।अब इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल काटकर डालें, साथ ही पांच बूंद लैवेंडर तेल मिलाकर चिकना पेस्ट बनाएं।ठंडा होने पर साफ जार में भरकर रखें, रोज रात को चेहरे पर लगाएं त्वचा नरम और चमकदार बनेगी।

खुद से प्यार करना ये असली खूबसूरती की पहचान

ऐश्वर्या का मानना है कि खूबसूरत दिखने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी है खुद से प्यार करना और अपने अंदर आत्मविश्वास रखना।उनके शब्दों में “खूबसूरती का मतलब है खुद होना।”उनके मुताबिक, जब आप अपनी पहचान से खुश रहते हैं और अपने नेचुरल लुक को अपनाते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी खुद-ब-खुद चमक उठती है।

Published on:

31 Oct 2025 02:04 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Aishwarya Rai Bachchan Beauty Tips: Old Is Gold है ऐश्वर्या राय का ये 2 पुराना Beauty Secret, ग्लोइंग फेस के लिए जानिए आज भी है कारगर

