Aishwarya Rai Bachchan Beauty Tips: Old Is Gold है ऐश्वर्या राय का ये 2 पुराना Beauty Secret, ग्लोइंग फेस के लिए जानिए आज भी है कारगर

Aishwarya Rai Bachchan Beauty Tips: खूबसूरती की बात हो और ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम न आए, ऐसा होना मुश्किल है। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी स्किन की नैचुरल चमक और फ्रेशनेस देखकर हर कोई यही सोचता है आखिर उनका सीक्रेट क्या है? कल ऐश्वर्या राय अपना 51वां जन्मदिन मनाने वाली हैं, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी उनकी असली उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। ऐसे में साल 2023 के एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने अपनी एवरग्रीन ब्यूटी का राज बताया था। उनका कहना है कि उनकी ब्यूटी रूटीन किसी महंगे प्रोडक्ट पर नहीं, बल्कि कुछ पुराने और सिंपल तरीकों पर आधारित है। इनमें से दो ऐसे ट्रिक हैं, जो सालों से उनके फेवरेट हैं और आज भी उतने ही असरदार साबित होते हैं।